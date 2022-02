Wahlen Unumstrittene Wahl: Dominik Diezi zieht in die Thurgauer Regierung ein Der Arboner Stadtpräsident schafft die Wahl in die Kantonsregierung erwartungsgemäss ohne Probleme. Damit tritt der 48-jährige Mitte-Politiker die Nachfolge von Parteikollegin Carmen Haag an.

Arbons Stadtpräsident Dominik Diezi (Mitte) wechselt in die Thurgauer Regierung. Bild: Ralph Ribi

Dominik Diezi heisst der neue Thurgauer Regierungsrat. Mit 38'451 Stimmen wählen in die Thurgauerinnen und Thurgauer am Sonntag in die Exekutive. Auf Vereinzelte entfallen 4109 Stimmen. Der Mitte-Kantonsrat und Arboner Stadtpräsident war der einzige Kandidat um den frei werdenden Sitz in der Thurgauer Regierung.

Er geniesst über die Parteigrenzen hinweg viel Ansehen. So wurde Diezis Wahl zu einem Start-Ziel-Sieg ohne einer Herausforderin oder einem Herausforderer. Bereits unmittelbar nachdem Parteikollegin Carmen Haag im vergangenen Herbst ihren Rücktritt per Ende Mai 2022 bekannt gab, stand Diezi als möglicher Nachfolger im Fokus. Nach nur wenigen Tagen Bedenkzeit kündete er seine Kandidatur an, die auf sehr viel Zuspruch stiess.

Zauberformel bleibt, Frauenmehrheit nicht

Die Mitte-Partei behält ihren traditionellen Sitz in der fünfköpfigen Thurgauer Regierung, die seit 1986 unverändert mit zwei Vertretern der SVP und je einem der FDP, SP und Mitte zusammengesetzt ist. Mit Diezis Wahl endet aber die Frauenmehrheit, die seit 2015 bestand. Der Thurgau war damals nach Zürich und Waadt erst der dritte Kanton, der mehr Frauen als Männer in die Regierung bestellte.

Dominik Diezi arbeitete von 2000 bis 2019 am Bezirksgericht Arbon, zuerst als Gerichtsschreiber, später als Berufsrichter. 2019 wählten ihn die Arboner zu ihrem Stadtpräsidenten. Seit 2016 gehört er dem Grossen Rat an und von 2018 bis 2021 präsidierte er ausserdem die katholische Synode der Thurgauer Landeskirche.