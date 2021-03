WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN

Das am Sonntag an der Urne genehmigte Budget 2021 der Primarschulgemeinde Braunau sieht bei einem Aufwand von 1,15 Millionen Franken einen Verlust von 139'000 Franken vor. Indes war einst auch für das vergangene Jahr ein Defizit budgetiert, in der Höhe von 46'000 Franken. Tatsächlich eingetreten ist mit dem Rechnungsabschluss 2020 dann aber gar ein kleiner Ertragsüberschuss von 3500 Franken, welcher dem «zweckfreien Eigenkapital» gutgeschrieben wird. (kuo)