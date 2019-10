Reaktionen der Thurgauer Parteivorsitzenden Bei den Parteipräsidenten im Thurgau überwiegt die Enttäuschung über die Wahlergebnisse. Judith Schuck

Nina Schläfli, SP Thurgau Präsidentin, ist zufrieden.

SP Thurgau Präsidentin Nina Schläfli findet jedoch: «Aus SP-Perspektive ist der Wahlausgang sehr erfreulich.» Es gibt zwar ein kleines Minus bei den Stimmen. «Wir haben aber nicht viele Wähler an die Grünen verloren.» Rechne man die Ergebnisse von Grünen und Grünliberalen, mit denen die Sozialdemokraten eine Listenverbindung eingegangen sind, dazu, könne man von einem Linksrutsch im Thurgau sprechen. Schön wäre es, laut Schläfli, gewesen, wenn die SP zweitstärkste Partei geworden wäre.

«Die Resultate sehe ich allerdings als gute Vorzeichen für die kantonalen Wahlen. Wir haben ganz klar einen Auftrag für die Zukunft: Klimafrage, Gesundheitspolitik und Gleichstellung.»

Die Erwartungshaltung der Bevölkerung an die gewählten Parlamentarier seien hoch. «Darüber müssen wir uns alle bewusst sein.»

CVP-Präsident Paul Rutishauser setzt künftig auf Wählerkontakt.

Obwohl die CVP ganz knapp vor der SP noch Rang zwei im Thurgau erreichen konnte, ist deren Parteipräsident Paul Rutishauser nicht ganz zufrieden: «Wir haben unser Minimalziel erreicht: Christian Lohr bleibt im Nationalrat.» Das bedeute für ihn eine Erleichterung. Die Ausgangslage sei in diesem Jahr bedingt durch die Ständeratswahl für die Nationalratswahl schwierig gewesen. «Uns fehlen auch einfach neue Wähler.» Die junge CVP sei im Wahlkampf sehr aktiv gewesen und zu den Leuten gegangen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. «Wir müssen künftig auch mehr auf die Menschen zugehen.» Ein grosser Wermutstropfen sei für ihn, dass die bürgerliche Mitte geschwächt wurde. «Vor allem das Ergebnis der FDP, das tut richtig weh.»

Wolfgang Ackeknecht ist überrascht, dass seine EVP leicht zulegen konnte.

Wolfgang Ackerknecht, der den Parteivorsitz der EVP innehat, freut sich, dass die CVP ihren Nationalratssitz verteidigen konnte, «denn wir haben mit der CVP eine Listenverbindung». Um diesen Sitz zitterte er am frühen Wahlnachmittag noch. Im Thurgau ist die EVP die einzige bürgerliche Partei neben der GLP, die keine Stimmen einbüsste, sondern sogar leicht zulegen konnte.

«Für uns als Partei ist es sehr erfreulich, dass wir dazugewinnen konnten, während andere Mitteparteien Wähler an die Grünen verloren. Damit hatte ich nicht gerechnet.»

Jürg Schumacher, Parteipräsident BDP, will mehr klare Linie.

Jürg Schumacher, Präsident der BDP Thurgau, blickt selbstkritisch auf den Wahlkampf. Auch bei den Bürgerlichen Demokraten gingen Stimmen verloren. «An wen, darüber habe ich mir schon den Kopf zerbrochen.» Die BDP habe einfach auf zu vielen Hochzeiten getanzt, statt klare Linie zu fahren. «‹Regenbogenthemen› kommen in den ländlichen Gegenden eher schlecht an. Die konservativeren Wähler haben wir dadurch wohl an die GLP verloren.» Er sei insgesamt eher enttäuscht über den Ausgang.

Hans Trachsel, Präsident der EDU Thurgau, setzt auf die kantonalen Wahlen.

Enttäuscht ist auch Hans Trachsel, EDU-Präsident. «Der Trend läuft gerade gegen uns, wir sind nicht auf den Klimahype eingestiegen.» Ihre Kernthemen im Wahlkampf waren Migration und christliche Werte. «Die Themen sind bei uns unverändert.» Er glaubt, dass sie ihre Stimmen an die EVP verloren hätten. Trachsel sagt:

«Mein Ziel wäre gewesen, das Ergebnis von vor vier Jahren zu halten.»

Für die EDU sei der Wahlkampf aber vor allem in Hinblick auf die kantonalen Wahlen wichtig gewesen. «Was die nationalen Wahlen betrifft, bin ich mit dem Ergebnis der SVP sehr zufrieden.» Allerdings hätte er auf vier konservative Sitze gehofft. (jus.)