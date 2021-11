Wahlen «Die Gemeinde braucht einen Youtube-Kanal» – warum ein Logistikfachmann Gemeindepräsident von Wilen werden möchte Am 28. November wählen die Bürgerinnen und Bürger von Wilen einen neuen Gemeindepräsidenten. Drei Kandidaten bemühen sich um das Amt. Paul Hug Junior aus Wallenwil ist einer davon. Sollte er gewählt werden, will er die Gemeinde digitalisieren.

Für ihn ist ein Gemeindepräsident eher ein Projektleiter als ein Politiker: Paul Hug Junior. Bild: Lara Wüest

Paul Hug Junior sagt über sich, er sei ein spiritueller Mensch. Als er das Inserat sah, in dem ein überparteiliches Findungskomitee Kandidaten für das Gemeindepräsidium von Wilen suchte, schnitt er es aus und hängte es an den Rand seines Computers. Dort liess er es eine Woche auf sich wirken. Danach war er sich ganz sicher: Er will Gemeindepräsident von Wilen werden.

Paul Hug Junior, 44 Jahre, Inhaber eines Onlinehandels für Aquarium-, Hunde-, Katzen- und Vogelbedarf, sucht eine neue Herausforderung. An einem Mittwochmorgen, rund einen Monat vor der Wahl, sitzt er im Café Hirschy in Wil. Das Café ist rappelvoll, laute Stimmen, begleitet von klapperndem Geschirr und Kaffeeduft. Hug Junior bestellt einen Tee und erzählt, warum er das Amt «unbedingt» möchte.

Ein Geschäft läuft schlecht

Paul Hug Junior arbeitete viele Jahre als Logistikfachmann in verschiedenen Unternehmen in der Region. Weil er herausfinden wollte, wie eine Firma funktioniert, machte er sich vor etwas mehr als eineinhalb Jahren selbstständig, kurz bevor die Coronapandemie in der Schweiz ausbrach. Seither verkauft er hauptberuflich Zoobedarf über das Internet. Der Start in die Selbstständigkeit verlief jedoch nicht so, wie Hug Junior sich das erhoffte. Er sagt: «Wegen Corona ist mein Geschäft nicht gut gelaufen.» Und deshalb muss er sich beruflich neu orientieren.

Doch das sei nicht der Grund, sagt Hug Junior, warum er Gemeindepräsident von Wilen werden wolle. Er sagt:

«Wilen ist meine Heimat.»

Paul Hug Junior lebt mit seiner Frau, seinem zweijährigen Sohn und seiner vier Monate kleinen Tochter seit über sieben Jahren in Wallenwil. Aus erster Ehe hat Hug Junior noch zwei erwachsene Töchter, die «bereits ihr eigenes Leben führen». In seiner Freizeit macht Hug Junior Krafttraining, weil er seinen «Kopf nur abschalten kann, wenn er Schmerz spürt», wie er es formuliert.

Die Verbindung, die Hug Junior zu Wilen hat, entstand in der Vergangenheit: Paul Hug Junior hat in Wilen gelebt, bis er 16 Jahre alt war. Was ihm an der Gemeinde gefällt? Die Leute, sagt er: «Sie sind anders und irgendwie sich selber geblieben.» Das hat Hug Junior festgestellt, als er im Vorfeld seiner Kandidatur mit den Nachbarn aus Kindertagen Kontakt aufnahm und um ihre Unterstützung bat. Und das sagt ihm auch «ein Gefühl in seinem Herzen».

Der SVP nahe

Politisch ist Paul Hug Junior ein unbeschriebenes Blatt. Er hatte noch nie ein politisches Amt inne und gehört keiner Partei an. Seine Gesinnung decke sich aber mit jener der SVP, wie er sagt. An der Partei gefällt ihm, dass sie eine klare Haltung hat und für die Schweiz einsteht.

Die Politik ist Hug Junior dennoch nicht fremd, man könnte sagen, durch seine Adern fliesst politisches Blut: Sein Vater war viele Jahre Gemeinderat und Thurgauer Kantonsrat. Will er also in die Fusstapfen seines Vaters treten? Nein, sagt Paul Hug Junior. Und das hat weniger mit seinem Vater als mit dem Amt des Gemeindepräsidenten zu tun. Er sagt:

«Für mich ist ein Gemeindepräsident eher ein Projektleiter oder Gemeindemanager als ein Politiker.»

Ein Projekt hat er sich für die Gemeinde auch schon ausgedacht, es ist seine Vision, wie er Wilen in die Zukunft führen möchte. Er sagt: «Ich will die Digitalisierung vorantreiben.» Auf die Idee kam Hug Junior, als er im Vorfeld der Kandidatur die Website der Gemeinde genauer angeschaut hat. Er sagt: «Da gibt es verschwendetes Potenzial.» Man müsse die Informationen dort mühsam zusammensuchen. Für die Bürgerinnen und Bürger sei es nicht leicht, sich da zurechtzufinden. Hug Junior will das ändern. Was ihm vorschwebt: Digitale Kommunikation. Er sagt: «Wilen braucht zum Beispiel einen Youtube-Kanal, über den sich die Leute austauschen können. Ich will Jung und Alt wieder näher zusammenbringen.»

Durch die digitale Kommunikation, da ist sich Hug Junior sicher, wäre auch das Hochwasserschutzprojekt besser von der Bevölkerung akzeptiert worden. Mit dem Projekt will Wilen zusammen mit anderen Gemeinden und kantonalen und nationalen Behörden Überschwemmungen in der Region verhindern. Eine Gruppe von Bürgern hat gegen Wilen aber eine Stimmrechtsbeschwerde beim Kanton Thurgau eingereicht, weil sie will, dass das Projekt vors Volk kommt. Hug Junior, der das Projekt «grundsätzlich gut» findet, ist sich sicher:

«Das Projekt erhielt Gegenwind, weil die Gemeinde die Leute zu wenig informiert hatte.»

Kritik am Vorgänger

Sollten die Wilenerinnen und Wilener Paul Hug Junior am 28. November zu ihrem neuen Gemeindepräsidenten wählen, will er «präsenter» sein als sein Vorgänger. Er sagt:

«Kurt Enderli hat zu sehr im Hintergrund gewirkt. Was er gemacht hat, ging an den Leuten leider vorbei.»

Sollten die Wilenerinnen und Wilener ihn nicht wählen, beginnt für Hug Junior dennoch ein neuer Lebensabschnitt. Er hat eine Stelle als Logistikleiter bei einer Firma in St.Gallen gefunden. Im November wird er diese antreten. Er sagt: «Schliesslich muss ich meine Brötchen für meine Familie trotz allem verdienen.» Doch wird er die Stelle auch wieder kündigen, wenn er gewählt werden sollte? «Ja», sagt Hug Junior nach kurzem Zögern, aber mit fester Stimme.