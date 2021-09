Wahlen 2024 Die Hinterthurghauer Mitte will in den kommenden Grossratswahlen zulegen Noch unter dem alten Parteinamen CVP trafen sich 13 Exponenten zu einem Workshop in Balterswil.

Die Teilnehmer des Workshops: Andrea Zehnder, Paul Rutishauser, Peter Bühler, Fiona Kühne, Sabina Peter Köstli, Julian Imhof, Kilian Imhof, Karl Kappeler, Köbi Hug, Roland Hollenstein, August Eisenbart, Flavia Scheiwiller und Hanspeter Lutz (fehlt auf dem Bild). Bild: PD

(red) In der Hackenberghütte in Balterswil trafen sich 13 Mitglieder der CVP Bezirk Münchwilen (die ab der Delegiertenversammlung vom 20. September Die Mitte Bezirk Münchwilen heisst) und der Jungen Mitte Hinterthurgau zu einem weiteren Workshop zur Erarbeitung ihrer Wahlkampfstrategie für die Grossratswahlen 2024. Nach einem Zäuerli, vorgetragen von Köbi Hug aus Fischingen, eröffnete die scheidende Bezirkspräsidentin Sabina Peter Köstli den Anlass, und der einheimische Kilian Imhof hiess alle in seiner Gemeinde willkommen.

Nach einem Rückblick auf den ersten Workshop stand die dort gesetzte Vision, dass die Junge Mitte Hinterthurgau und ihre Mutterpartei je einen Sitz zusätzlich gewinnen sollen, zur Diskussion. Die Mitglieder sind sich bewusst, dass dies ein hohes Ziel ist und entsprechend ein hoher Ansporn für alle sein muss.

So wurde dann auch in Gruppen ein reicher Massnahmenkatalog erarbeitet, wie die Partei, aber auch alle Kandidierenden persönlich dieses Ziel anstreben wollen und bereits jetzt damit beginnen können.

Die Spurgruppe mit Sabina Peter Köstli, Flavia Scheiwiller, Roland Hollenstein und Köbi Hug wird die gesammelten Massnahmen aufarbeiten und beim nächsten Workshop als Grundlage für die Weiterarbeit bereitstellen.

Den Abend rundete die fleissige Gruppe mit einem kleinen Znacht am gemütlichen Grillfeuer ab.