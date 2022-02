Wängi Zwischen zwei Ersatzwahlen: Gemeinderat will mit Ressortverteilung zuwarten Die Wängemer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wählten am 28. November Ersatz für den zurückgetretenen Gemeinderat Anton Scheuchzer. Für die nun eigentlich anstehende Neukonstituierung will die Behörde die nächste Ersatzwahl abwarten.

An der Gemeindeversammlung Anfang Dezember konnte Gemeindepräsident Thomas Goldinger (Mitte) die scheidenden Gemeinderäte Robert Beusch und Anton Scheuchzer verabschieden. Um ihre Nachfolge zu bestimmen, steckt Wängi nun zwischen zwei Ersatzwahlen. Bild: Olaf Kühne

Blumen zum Abschied gab's bereits an der Gemeindeversammlung von Anfang Dezember. Gemeindepräsident Thomas Goldinger überreichte sie zwei langjährigen, scheidenden Gemeinderäten: Ende Jahr verliess Anton Scheuchzer nach zwölf Jahren das Gremium. Ende Februar tut es ihm Robert Beusch nach gar 17 Jahren im Amt gleich.

Da die beiden ihre Rücktritte nicht gleichzeitig eingereicht hatten, steckt die Gemeinde nun zwischen zwei Ersatzwahlen. Am 28. November bestimmten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Marco Breitenmoser zu Scheuchzers Nachfolger. Indes konnte sich das SVP-Vorstandsmitglied nur knapp gegen die parteilose, bis dato in der Gemeinde ziemlich unbekannte Annette Cao durchsetzen. Breitenmoser schaffte mit 708 Stimmen das absolute Mehr von 702 Stimmen hauchdünn. Cao erzielte bei einer rekordverdächtigen Stimmbeteiligung von 72 Prozent respektable 608 Stimmen.

Was die 24-Jährige offensichtlich ermutigte, es gleich nochmals zu versuchen. Schliesslich steht durch Robert Beuschs Rücktritt am 13. Februar bereits die nächste Ersatzwahl auf der Agenda. Dann tritt Cao gegen den 51-jährigen Mitte-Kandidaten Roman Krucker an.

Bau und Soziales vakant

Zum Jahresbeginn hat nun Marco Breitenmoser sein Amt angetreten. Üblicherweise würden in diesem Fall an der ersten Gemeinderatssitzung die Ressorts für den Rest der Legislatur 2019–2023 neu verteilt – Scheuchzer hatte den Bau verantwortet.

Wie der Gemeinderat nun aber mitteilt, will er mit dieser Neukonstituierung noch zuwarten bis nach der Ersatzwahl vom 13. Februar. Durch Beuschs Abgang werden zusätzlich das Ressort Soziales sowie der Vorsitz der Sozialhilfebehörde vakant.

Ob nun die Ressorts Bau und Soziales schon bald neue Vorstehende erhalten werden, hängt letztlich davon ab, ob der freie Gemeinderatssitz bereits im ersten Wahlgang vergeben werden kann.

Marco Breitenmoser erhält somit vorerst kein Ressort zugeteilt. Für das Bauressort zeichnet interimistisch Gemeindepräsident Thomas Goldinger verantwortlich. Immerhin wird nach erfolgreicher zweiter Ersatzwahl Breitemoser bereits nicht mehr Amtsjüngster sein und somit aus zwei Ressorts auswählen dürfen. Welche zwei dies sein werden, hängt letztlich davon ab, ob die bisherigen Gemeinderäte Lust auf einen Ressortwechsel verspüren.