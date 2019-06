Wängi zeigt sich zum 50. Geburtstag witzig und wetterfest Da feiert die Gemeinde auf dem Schulareal Steinler sein 50-Jahr-Jubiläum und was passiert? – Petrus spielt nicht mit, zumindest in den ersten Feststunden. «Was soll’s», sagen sich Standbetreiber sowie Besucher und lachen die Regentropfen weg. Christoph Heer

Die «SingKids» führen mit der Unterstützung von Handorgel-Klängen das Marschlied «Mis Wängi» auf. (Bilder: Christoph Heer)

Klimawandel heisst wohl bald das Unwort des Jahres. Nicht so in Wängi. Denn richtige Wängemer lassen sich nie unterkriegen, egal wie das Wetter spielt. Das samstägliche Dorffest fiel in den Anfangsstunden dementsprechend ins Wasser und trotzdem tummelten sich zahlreiche Einwohner auf dem Festareal.

«Was soll’s. Immerhin ist es angenehm warm und die Besucher lassen sich ihren Festbesuch auch nicht nehmen, das ist eben Wängi, egal was kommt, wir halten zusammen.»

Die Aussage einer jungen Frau an ihrem Stand trifft zeitgleich das Motto der Festivitäten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Wängi. «Mir sind Wängi», mit viel Musik, Show, Spiel, Spass und Feuerwerk.

Süsses nach der Blutzuckermessung

Zu Beginn des Festes findet man fast keinen vom Regen geschützten Platz mehr. Nur den Kindern scheint es nichts auszumachen, dass Petrus die Regenschleusen offen lässt. So tummeln sie sich auf der Hüpfburg, spielen Tennis und versuchen sich an der Ballgeschwindigkeitsmessanlage. Von Stand zu Stand schlendern vermehrt auch die Erwachsenen, genauer bedeutet das, dass man am Stand der örtlichen Spitex erst seinen Blutzuckerwert messen lässt, ehe man am antiken Bretzelistand des Ortsmuseums kräftig zugreift.

Eine Besucherin liest auf der Tafel zum 50-Jahr-Jubiläum der Politischen Gemeinde.

Eine Hand wäscht so quasi die andere. Oder anders formuliert: nach den Grillspiessen und Marshmallows ab an die Dorfolympiade. Drei Festwirtschaften und drei Bars, geführt von Vereinen, luden zu kulinarischen Höhenflügen ein, dazu zehn weitere Vereinsstände, eine Fotobox, Basteln für Kinder, Kinderschminken, Trainingsschiesstand und vieles mehr. Die Wängemer wissen genau, wie man miteinander feiert, geniesst und kollektiv Zeit verbringt.

Die Zuhörer trotzen dem Regenwetter.

Dorfhymne geht etwas unter

Thomas Goldinger, Gemeindepräsident und OK-Präsident. (Bild: PD)

Auf der Bühne zeigten sich der Musikverein Alpenrösli, die Trachtengruppe Aadorf, der Männerchor Wängi, die Roundabout Tanzgruppe, die Atlantis Big Band, Gaptones, Pfeifer, Klimper und Co. sowie Erwin Bischofberger mit seinen Kameraden und den «SingKids», von ihrer besten Seite. Schade, dass das Marschlied «Mis Wängi», von und mit Erwin Bischofberger und den «SingKids», etwas im Regen und dem Trubel rundherum untergegangen ist. Vielleicht bietet sich ihnen an der kommenden Bundesfeier noch einmal die Gelegenheit, die Dorfhymne zu präsentieren.

Nichtsdestotrotz, das Dorffest ist gelungen und das ist laut Gemeindepräsident Thomas Goldinger das Verdienst aller Helfer, Akteure und Vereine, die unzählige Stunden aufgebracht haben und einen riesigen Aufwand für die Organisation und Durchführung des Dorffestes betrieben haben. «Wängi ist nicht nur gewachsen, Wängi ist nämlich zusammengewachsen», sagte der Gemeindepräsident.