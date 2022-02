Wängi Weltreiterverband würdigt Clooneys Karriere: Martin Fuchs' Wallach wurde zum «Horse of a Lifetime» gekürt Clooney und Martin Fuchs verbindet eine Vielzahl von Erfolgen. Das mittlerweile 16-jährige Reitpferd zog sich im August 2021 eine schwere Schulterverletzung zu, seine Karriere ist seither vorbei. Dafür hat der Weltreiterverband (FEI) sein Schaffen mit der Auszeichnung «Horse of a Lifetime» gewürdigt.

Springreiter Martin Fuchs mit seinem Spitzenpferd Clooney, hier an den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Bild: Keystone

«Clooney ist für mich mehr als nur ein Sportgerät», sagte einst Martin Fuchs. Springreiter und Wallach verbindet eine jahrelange Freundschaft. Mit Clooney 51 gewann Fuchs diverse Medaillen. Er wurde mehrmals Schweizer Meister, stand erstmals in einem Weltcup-Final und zog mit seinem vierbeinigen Freund in die Schweizer Olympiaequipe ein. 2017 waren sie zeitweilig gar das erfolgreichste Paar im internationalen Springreitsport. Weitere Höhepunkte waren etwa der Vizeweltmeistertitel 2018 und die Goldmedaille an der FEI Europameisterschaft 2019.

Im August 2021 zog sich Clooney eine schwere Verletzung zu. Nach der Humerusfraktur (Oberarmbruch) war die Springkarriere des Superpferds beendet. Doch für Fuchs stand weitaus mehr auf dem Spiel. Es war unklar, ob Clooney jemals wieder auf die Beine kommen würde.

Der damals 16-jährige Schimmel wurde in der Universitätsklinik Zürich operiert – und schaffte glücklicherweise nur wenige Wochen danach in seiner Rehabox die ersten Schritte nach der Verletzung. Im Oktober kehrte Clooney in seinen Stall in Wängi zurück. Seither ist Fuchs’ Nummer 1 im Ruhestand und geniesst seine Tage auf der Weide.

Clooney, Martin Fuchs' Nummer 1 Clooney kam 2006 im Stall von Bernd Richter in Ladbergen Deutschland zur Welt. Seine Eltern: Cornet Obolensky und Stute Fräulein von Moor. Sein dicker Bauch und ein paar ausgeschlagene Schneidezähne von einem Sturz waren seine Markenzeichen. Der damals 21-jährige Martin Fuchs wurde auf das Pferd aufmerksam. Beim Probereiten warf ihn der Schimmel ab, der junge Springreiter spürte aber eine tiefe Verbindung zu diesem Pferd. Auch sein Vater Thomas Fuchs war begeistert von dem Pferd und so zog Clooney nach Wängi, wo er sich mit der Zeit zur Martin Fuchs' Nummer 1 entwickelte.

CSIO Grand Prix der Schweiz in St.Gallen: Martin Fuchs auf Clooney. Bild: Urs Bucher (2016)

Fuchs versucht sich als Talentsucher

Anlässlich seines frühzeitigen Karriereendes hat sich der internationale Dachverband der Reitsportdisziplinen (FEI) mit Clooneys Errungenschaften auseinandergesetzt. Die Folge: Der Westfalenwallach wurde zum «Horse of a Lifetime» gekürt – eine grosse Ehre sowohl für Clooney als auch für den Wängemer Springreiter Martin Fuchs, der seinen Schimmel schon lange und ganz ohne Titel als Pferd seines Lebens sieht.

Fuchs hat nebst dem Reiten eine zweite Leidenschaft gefunden: Mit seiner Freundin Paris Sellon, eine amerikanische Springreiterin, hat er die Firma Twin Flame Horses AG gegründet. Das Paar möchte in Europa talentierte Springpferde ausfindig machen und in den USA die perfekten Besitzer für sie finden.