Kanton gibt Entwarnung: Vorwürfe der Bevorzugung im Thurgauer Strassenbau können nicht bestätigt werden Thurgauer Finanzkontrolle hat das kantonale Tiefbauamt wegen anonymer Anschuldigungen aus der Baubranche, es gebe Unregelmässigkeiten bei der Vergabe von Aufträgen an eine Baufirma. Die Vorwürfe konnten nicht bestätigt werden. Das Tiefbauamt wird sich aber damit auseinandersetzen, die bestehende Vergabepraxis insgesamt zu überprüfen.

Eine Tiefbaubaustelle. (Bild: Kurt Latzer)

(red) Im hart umkämpften Thurgauer Tiefbaumarkt ist der Vorwurf laut geworden, in Vergabeverfahren würde eine Firma vom kantonalen Tiefbauamt (TBA) gegenüber anderen Firmen bevorzugt. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Die Anschuldigungen erfolgten anonym.

Die Informationen wurden dem Regierungsrat von einer Kommunikationsagentur übermittelt. Im Schreiben wurde etwa suggeriert, die Baufirma verfüge wegen enger Kontakte zu einem Mitarbeiter im Tiefbauamt über Vorwissen. Weitere Kritikpunkte betrafen das Vergabeverfahren und einzelne Vergabepositionen sowie die Qualität der Ausführung. Das Departement für Bau und Umwelt wollte diese Vorwürfe nicht im Raum stehen lassen und hat deshalb Ende September 2019 eine unabhängige Überprüfung durch die Finanzkontrolle und einen externen Bauexperten veranlasst.

Vorwürfe grösstenteils widerlegt

Am 5. Dezember 2019 hat die Finanzkontrolle ihren Abschlussbericht vorgelegt. Die Ordnungs- und Rechtmässigkeitsprüfung im Bereich Bau- und Unterhaltsprojekte zeigt im strukturellen Bereich Verbesserungspotential auf, widerlegt jedoch den grössten Teil der Vorwürfe, heisst es in der Mitteilung.

Gemäss dem Prüfungsergebnis erfolgen die Beschaffung von Planungs- und Bauleistungen, die Projektführung, die Qualitätssicherung durch das TBA-eigene Labor sowie die Abrechnung von Tiefbau- und Belagsarbeiten gemäss in der Branche anerkannten Prozessen. Die erhobenen Vorwürfe bezüglich Qualität können laut der Finanzkontrolle und dem externen Bauexperten nicht bestätigt werden.

Aufgrund zahlreicher Interviews mit Vertretern des TBA und Vertretern der beauftragten Ingenieurbüros sowie aufgrund der Laboranalyseresultate des TBA wird der im Vordergrund stehenden Baufirma für die geleistete Arbeit eine gute bis sehr gute Arbeitsqualität attestiert und der Einsatz von effizienten Geschäftsabläufen und moderner Technik bestätigt. Die aktuelle Marktstellung der Baufirma kann nach Beurteilung der Finanzkontrolle mit der Spezialisierung auf Belagsarbeiten, optimale Projektabwicklung sowie dem Bezug von günstigeren Produktionsmitteln und Transportdienstleistungen plausibel erklärt werden.

Bekanntschaft war bekannt

Des Weiteren kann laut dem Abschlussbericht bestätigt werden, dass bei den geprüften Arbeitsvergaben von Strassenbau- und Belagsarbeiten die Zuschlagserteilung gemäss den in der Ausschreibung publizierten Kriterien erfolgte.

Wie der Bericht der Finanzkontrolle weiter ausführt, sind die persönlichen Bekanntschaften zwischen Mitarbeitern der Verwaltung und Entscheidungsträgern der Baufirma bestätigt, waren bekannt und werden auch nicht bestritten. Im Falle des Tiefbauamt-Mitarbeiters besteht die persönliche Bekanntschaft aufgrund von früheren beruflichen Zusammenarbeiten in der Privatwirtschaft. Daraus entstanden gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie es in der Mitteilung des Kantons heisst. Die Finanzkontrolle hat den Mitarbeiter zu diesem Punkt befragt. Der Mitarbeiter habe belegen können, dass er die Auslagen für gemeinsame Freizeitaktivitäten selber bezahlt hat. Ob die Baufirma von einem Wissensvorsprung profitiert hat, konnte weder belegt noch widerlegt werden.

Bestehende Regeln ergänzen

Regierungsrätin Carmen Haag. (Bild: Donato Caspari)

Für Regierungsrätin Carmen Haag bestätigt die unabhängige Überprüfung durch die Finanzkontrolle und den externen Bauexperten, dass das Tiefbauamt korrekt arbeitet. «Weil aber schon der Eindruck der Befangenheit ausreichen kann, um die Vertrauensstellung der Verwaltung zu gefährden, müssen wir nichtsdestotrotz handeln», wird sie in der Mitteilung zitiert. Das Departement werde nun seine bestehende Regelung ergänzen, wie mit persönlichen Bekanntschaften im Geschäftsbereich umzugehen sei. Dabei gehe es u.a. wie von der Finanzkontrolle empfohlen um organisatorische Massnahmen und Ausstandsregelungen.

Im Bericht der Finanzkontrolle sind darüber hinaus mehrere generelle Empfehlungen zur Bau-Projektführung im kantonalen Tiefbauamt enthalten. Diese werden nun sorgfältig geprüft. «Einige der Massnahmen können kurzfristig umgesetzt werden. So soll beispielsweise bei allen wichtigen Projektentscheidungen das Vieraugenprinzip sichergestellt werden. Andere Empfehlungen erfordern tiefere Abklärungen, Prozessüberlegungen und -korrekturen», fasst Kantonsingenieur Andy Heller laut Mitteilung zusammen.

Mit den Empfehlungen habe das Tiefbauamt nützliche Hinweise erhalten, sagt Kantonsingenieur Andy Heller und betont: «Das Tiefbauamt führt seine Projekte gemäss den geltenden Vorschriften und Usanzen der Branche wie auch innerhalb des gesetzlichen Rahmens durch.»

Anpassungen werden erfolgen

Die aufgezeigten Verbesserungen würden im Rahmen der kontinuierlich stattfindenden Weiterentwicklung beurteilt und behoben. Weil die Prüfung der Finanzkontrolle in einen per 1. Juli 2019 eingeleiteten Transformationsprozess gefallen sei, würden bereits eingeleitete Massnahmen im Bericht nicht berücksichtigt. Dazu gehört die Empfehlung der Finanzkontrolle, Pauschalpreis-Vergaben von Tiefbau und Belagsarbeiten nur bei Projekten vorzunehmen, in denen die Leistung nach Ausführungsart und Umfang genau bestimmt und mit keinen wesentlichen Projektänderungen zu rechnen sei. «Pauschalvergaben werden bereits heute nur noch in klar definierten Ausnahmefällen angewendet», so Heller.

Kantonsingenieur Andy Heller. (Bild: Reto Martin)

Tiefgreifend auseinandersetzen wird sich das Tiefbauamt mit der Empfehlung der Finanzkontrolle, die bestehende Vergabepraxis insgesamt zu überprüfen. Das verwendete Preisbewertungsmodell ist aus Sicht der Finanzkontrolle relativ kompliziert. Zusammengefasst soll das Zuschlagskriterium Preis künftig anders gewichtet werden (neu mindestens 50 % statt wie bisher 40 %, dafür mit einer linearen statt degressiven Preiskurve). Kritisch sieht die Finanzkontrolle auch das Zuschlagskriterium, das auf einer Unternehmerbewertung der für das TBA ausgeführte Baustellen der letzten zwei Jahre beruht und es einem neuen Mitbewerber erschwert, zum Zuschlag zu kommen.