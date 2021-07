Vorwürfe Aus dem Frauenfelder Kantonalgefängnis heraus: Ex-Imam soll versucht haben, Mord an seiner Ex-Frau anzuordnen Ein mutmasslicher IS-Terrorist betreibt im Frauenfelder Gefängnis einschlägige Propaganda und will seine Ex-Frau töten lassen. Die Kantonspolizei hat «gewisse Massnahmen» zum Schutz der Frau ergriffen.

Das Kantonalgefängnis in Frauenfeld, wo Azad M. einsitzt. Bild: Andrea Stadler

(red) Seit vier Jahren sitzt der mutmassliche IS-Terrorist und kurdische Iraker Azad M. in Haft. Doch er hält anscheinend weiter die Fäden in der Hand. Aus dem Gefängnis heraus soll er wiederholt zu Tötungen von missliebigen Menschen im Irak und jetzt zum Mord an seiner Ex-Frau im Thurgau aufgerufen haben. Die Kantonspolizei bestätigt, man habe zum Schutz der Frau «Massnahmen getroffen». Details werden keine bekannt gegeben. Man stehe aber «in intensivem Austausch mit der Bundesanwaltschaft».

Tötungs-Anweisungen per Telefon an die Mutter

Der Journalist Kurt Pelda vom «Tages-Anzeiger» deckt seit Jahren die Machenschaften des 53-jährigen Sozialhilfeempfängers und ehemaligen Imams der Winterthurer An’Nur-Moschee auf. Er fragt sich, wie lange die Behörden noch zuschauen wollen.

Bereits im März soll Azad M. seiner Mutter per Telefon einen Mordauftrag an Familienmitglieder im Irak erteilt haben. Das Gespräch sei von Beamten überwacht und von einer Dolmetscherin übersetzt worden. Als die Bewacher Azad M. das Telefon entrissen, habe er die Anweisungen einfach laut weiter geschrien.

Er leitet das Gebet einer Gruppe Muslime

Inzwischen darf Azad M. nicht mehr telefonieren. Er habe deshalb versucht, den Aufruf zur Tötung der Ex-Frau über andere Gefangene zu verbreiten, schreibt Pelda. Denn trotz seiner Vorgeschichte habe er weiterhin Kontakt mit Mitgefangenen. Personen aus der Strafanstalt haben dem «Tages-Anzeiger» Informationen zugespielt.

Demnach würden sich einige Häftlinge von Azad M. bedroht fühlen und von ihm drangsaliert werden. Er verbreite im Frauenfelder Kantonalgefängnis weiter IS-Propaganda. Einem christlichen Häftling soll er gedroht haben, dass er ihm den Kopf abschneide. Der Iraker leite mittlerweile das gemeinsame Gebet einer Gruppe von Muslimen im Gefängnis. Dabei soll er brutale Fotos von Hinrichtungen des IS gezeigt haben. Die Fotos würden wohl aus seiner Strafakte stammen.

Die Vorwürfe sind nicht bewiesen. Auf Anfrage teilt die Bundesanwaltschaft mit, dass sie in Zusammenhang mit den im «Tages-Anzeiger» publizierten Vorwürfen ein neues Verfahren eröffnet habe. Die entsprechenden Ermittlungen seien am Laufen. Auch die Bundesanwaltschaft betont, sie stehe in engem Austausch mit allen involvierten Behörden, insbesondere auch mit den zuständigen kantonalen Instanzen. Weitere Angaben zum laufenden Verfahren wolle man derzeit jedoch nicht machen.

20 Jahre als abgelehnter Asylbewerber hier gelebt

Azad M. hat vor seiner Festnahme gemäss «Tages-Anzeiger» mehr als 20 Jahre als abgelehnter Asylbewerber in der Schweiz gelebt. Während dieser Zeit soll er kaum gearbeitet haben. Im Mai 2017 wurde er verhaftet. Er hatte zuletzt in einem Thurgauer Asylzentrum gewohnt.

Bei der Durchsuchung seiner Datenträger seien die Ermittler dann auf brutale Hinrichtungsszenen gestossen. Gemäss Bundesanwaltschaft ist Azad M. «ein von der Schweiz aus operierendes Mitgliede der terroristischen Organisation IS».

Er habe auch gegenüber hochrangigen IS-Mitgliedern eine Autoritätsposition eingenommen und sei

«Anwerber, Schleuser, Geldgeber, sowie auch Empfänger von Anweisungen von IS-Führungsmitgliedern gewesen.»

Im Oktober 2020 wurde Azad M. verurteilt. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona befand ihn unter anderem der Beteiligung an der Terrororganisation Islamischer Staat für schuldig. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 70 Monaten und einem Landesverweis von 15 Jahren verurteilt.

Heute, Mittwoch, steht er erneut vor Gericht

Gegen das Urteil hat nicht nur Azad M. Berufung eingelegt, sondern auch die Bundesanwaltschaft.

Am heutigen Mittwoch steht der Iraker deshalb in Bellinzona erneut vor Gericht. Schon vor der Verhandlung steht allerdings fest: Azad M. wird die Schweiz wohl noch einige Zeit lang beschäftigen.