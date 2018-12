Vorverkauf für Unterhaltung in Eschlikon ist gestartet Alle zwei Jahre findet die Unterhaltung der turnenden Vereine in Eschlikon statt. Im kommenden Januar ist es wieder soweit. Seit diesem Wochenende läuft der Vorverkauf.

Szene aus der Unterhaltung des Turnvereins Eschlikon aus dem Jahr 2013. (Bild: Olaf Kühne (17. Januar 2013))

(pd) Die Vorbereitungen im Turnverein Eschlikon laufen bereits auf Hochtouren. Zusammen mit allen beteiligten Turnerinnen und Turner jeden Alters wird ein kreatives und turnerisch hochstehendes Programm unter dem Motto «Weisses Gold» präsentiert. Soviel sei verraten: Eine Ingenieursfamilie und ein ausländischer Investor geraten aneinander.

Zum gemütlichen Beisammensein nach der Aufführung laden das Raclette-Stübli und zwei Bars ein. Die Show wird viermal in der Turnhalle Bächelacker in Eschlikon aufgeführt: je einmal am Abend vom Donnerstag, 17. Januar bis zum Sonntag, 20. Januar. Der Vorverkauf der nummerierten Tickets übers Internet bei www.starticket.ch oder bei allen Starticket-Vorverkaufsstellen, wie etwa den Poststellen, hat am vergangenen Samstagvormittag gestartet. Diejenigen Tickets, die im Vorverkauf nicht verkauft werden, werden jeweils an der Abendkasse zur Verfügung gestellt. (red)

Weitere Informationen unter: www.unterhaltung.tveschlikon.ch