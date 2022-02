Vorstoss Risiko für Datendiebstahl und -missbrauch: Frauenfelder Gemeinderat hat Fragen zu Digitalisierung, Datenschutz und 5G Zur Digitalisierung mit ihren neuen Technologien sowie ihren Chancen und Risiken hat FDP-Gemeinderat Stefan Vontobel eine Einfache Anfrage eingereicht. Darin stellt er einen Strauss an Fragen zur Digitalisierung, welche der Stadtrat als Legislaturziel definiert hat.

Nutzung der Chancen der Digitalisierung. So hat der Stadtrat eines seiner departementsübergreifenden Ziele für die laufende Legislatur bis 2023 definiert. Die Stadt nutzt die Chancen der Digitalisierung zu Gunsten der Bevölkerung, der Unternehmen sowie der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe, heisst es in der 24-seitigen Broschüre des Stadtrates im Detail.

Dazu hat FDP-Gemeinderat Stefan Vontobel nun eine Einfache Anfrage eingereicht, denn für ihn bieten die Digitalisierung und die damit verbundenen neuen Technologien heute neue Möglichkeiten, die sich direkt und indirekt im täglichen Leben und Arbeiten manifestieren. Vontobel schreibt:

«Damit verbunden gibt es Chancen und auch Risiken.»

Stefan Vontobel, Gemeinderat FDP. Bild: PD

Übergeordnet stellt Vontobel dem Stadtrat Fragen zu dessen Strategie beim digitalen Wandel in der Verwaltung und zu Massnahmen, die geplant oder allenfalls bereits umgesetzt sind. Und er will wissen, ob es in der Verwaltung ein Fachgremium gibt, welche sich übergreifend mit der Digitalisierung auseinandersetzt.

Für Rechtssicherheit und Vertrauen

Untergeordnet greift Gemeinderat Vontobel in seinem Vorstoss drei weitere Themen auf: Datenschutz, Mobilfunkstandard 5G und Effizienz. Beim Datenschutz erwähnt er das Risiko des Verlusts von Daten unter anderem durch Diebstahl oder auch des Missbrauchs. Deshalb sei dem Datenschutz grosse Aufmerksamkeit zu schenken, denn Rechtssicherheit und Vertrauen seien wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfts- und Verwaltungsabläufe, meint Vontobel.

Daher fragt er nach Massnahmen, um digitale Angriffe auf sensitive Daten in der Verwaltung zu verhindern. «Gab es in der Vergangenheit Angriffe auf das Netzwerk der Stadt Frauenfeld?», lautet eine weitere Frage. Zudem ersucht er der Stadtrat nach Antworten zum Schutz der heutigen Anlagen gegen ungerechtfertigte Datenzugriffe gerade fürs Netz von Thurplus (ehemals Werkbetriebe) und die damit verbundene essenzielle Versorgung mit Energie und Wasser.

«Bestehende Infrastruktur an seinen Grenzen»

Zur neuesten Mobilfunktechnologie 5G will Vontobel in Erfahrung bringen, wie der Stadtrat zu diesem Thema grundsätzlich stehe, obwohl dieser im vergangenen Sommer eine Mobilfunkstrategie vorgelegt hat. Vontobel schreibt:

«Das mobile Internet ist Teil der heutigen Gesellschaft und nicht mehr wegzudenken.»

Die bestehende Infrastruktur stosse jedoch an ihre Grenzen. Deshalb will Vontobel die Haltung des Stadtrates zu 5G in Erfahrung bringen, und ob es Überlegungen oder bereits Massnahmen im Rahmen von Smart-City gebe.

Verwaltungsintern biete die Digitalisierung aber auch Möglichkeiten in den Prozessabläufen und bei der Datenanalyse, um die Effizienz in einer vom Stadtrat avisierten «dienstleistungs- und ergebnisorientierten Organisation» zu steigern. Auch dazu enthält der Vorstoss Fragen nach einer Strategie und Massnahmen. Und weiter: «Wurden digitale Kompetenzen in der Verwaltung gezielt aufgebaut?»

Laut dem Geschäftsreglement für den Gemeinderat hat der Stadtrat nun drei Monate Zeit, um die Einfache Anfrage zu beantworten.