Vorstösse Einflussnahme: Thurgauer Hauseigentümer bauen auf die Politik Der Hauseigentümerverband (HEV) Thurgau ist politisch aktiv wie kaum zuvor. Unzufrieden ist der Verband mit der Gebäudeversicherung.

HEV-Präsident Stefan Mühlemann. Andrea Stalder (19.02.2019)

In wirtschaftlich und politisch turbulenten Zeiten gelte es umso mehr, sich fürs Wohneigentum starkzumachen, sagte Stefan Mühlemann. Der Aadorfer leitete am Donnerstagabend im Restaurant Klein Rigi in Schönenberg seine erste Delegiertenversammlung als Präsident des HEV Thurgau, heisst es in einer Mitteilung des Verbands.

Der Verband fordert Augenmass

Vizepräsident Pascal Schmid war es, der im Grossen Rat mehrere erfolgreiche Vorstösse im Sinne des Hauseigentümerverbands mitlanciert hatte. Dazu gehöre die Forderung nach der Abschaffung der Liegenschaftssteuer, zu welcher der Regierungsrat nun eine Gesetzesvorlage ausarbeitet: «Die Abschaffung würde alle Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer pro Jahr um rund 300 bis 500 Franken entlasten», sagte Schmid.

Pasal Schmid, Vizepräsident des Thurgauer HEV. Donato Caspari / chmedia

Parallel gehe es beim Vorstoss «Denkmalpflege mit Augenmass» in die heisse Phase: «Die vorberatende Kommission behandelt aktuell die Botschaft, die der Regierungsrat nach dem Vernehmlassungsverfahren ausgearbeitet hat. Werden die ursprünglichen Forderungen vollumfänglich umgesetzt, wird sich die Denkmalpflege künftig auf wirklich schützenswerte Objekte fokussieren und bei Unterschutzstellungen mehr Augenmass anwenden müssen.» Man beobachte auch die von der Kantonsverwaltung angekündigte Beschleunigung bei der Bearbeitung von Baugesuchen genau.

Intervention bei der Gebäudeversicherung

Stefan Mühlemann ging auf weitere politische Themen ein, die den HEV Thurgau derzeit beschäftigen: so etwa die gesetzlichen Anpassungen rund um die Kleinsiedlungen sowie die für Besitzende von Wohneigentum «überraschende und unverständliche Prämienerhöhung der Gebäudeversicherung Thurgau». Der Vorstand sei deshalb bereits im Gespräch mit den Verantwortlichen der Gebäudeversicherung. Um die Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer im Thurgau über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und die Stellung als grösster kantonaler Verband zu stärken, baue der Verband die Kommunikation via soziale Medien aus.

Mit Blick auf die Wirtschaftslage betonte Stefan Mühlemann, dass die weltweite Inflation auch in der Schweiz spürbar werde und sich in steigenden Zinsen zeige: Für die Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer bedeute das zumindest mittel- und langfristig eine stärkere finanzielle Belastung. Hinzu kämen die steigenden Energiepreise aufgrund des Ukraine-Kriegs.

«Es kommen einige Herausforderungen auf uns zu. Wir sind also weiterhin gefordert, die Interessen der Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer zu verteidigen.»

Dieses Engagement wurde von den anwesenden Delegierten sehr begrüsst. Sie winkten auch die weiteren Traktanden – darunter die positive Rechnung 2021 und die gleichbleibenden Jahresbeiträge – durch. Der von der Sektion Sulgen organisierte Abend wurde mit einem gemeinsamen Nachtessen im Restaurant Klein Rigi abgerundet. Bereits vor der Versammlung hatten die Delegierten die Firma «The Botanicals» besichtigt, die in Schönenberg Heilpflanzen für die Nutzung in Kosmetikprodukten und Lebensmitteln aufbereitet. (red)