Vorsorge Von Jung zu Alt: Pensionskasse Thurgau subventioniert die Rentner nicht ewig und wappnet sich für die Zukunft Zu hohe Rentenversprechen, Negativzinsen und Corona: Auch die Pensionskasse Thurgau kann sich der Grosswetterlage nicht entziehen. 2020 lag die Performance mit 4,02 Prozent im schweizerischen Durchschnitt. Der Deckungsgrad sank leicht auf 103,6 Prozent. Die Sparguthaben wurden mit 2 Prozent verzinst.

Mit Immobilien erwirtschaftete die pk.tg im Jahr 2020 eine Cashflow-Rendite von 3,05 Prozent. Die Bruttorendite betrug 4,08 Prozent. Bild: PD

Im Coronajahr 2020 erwirtschaftete die Pensionskasse Thurgau (pk.tg) trotz grosser Turbulenzen an den Aktien- und Kapitalmärkten eine Performance von 4,02 Prozent, wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Diese Rendite liegt im schweizerischen Durchschnitt.

Über die vergangenen neun Jahre betrachtet liegt die Performance rund einen Prozentpunkt unter dem Durchschnitt von 5,09 Prozent. Zwischen 2012 und 2020 schwankte die Jahresperformance zwischen 11,13 Prozent im Jahr 2019 und minus 2,65 Prozent im Jahr 2018. Mit erheblichen Schwankungen ist auch in Zukunft zu rechnen, was eine grosse Herausforderungen in der Kassenverwaltung ist.

Die Aktien- und Kapitalmärkte haben einen grossen Einfluss auf die Performance der Pensionskassen. Bild: Andreas Meier / freshfocus

Verzinsung so hoch wie seit Jahren nicht mehr

Entscheidend für die aktiven Versicherten ist, wie hoch ihr Sparkapital verzinst wird. Denn der Zins ist neben dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber der dritte Beitragszahler. Für das Jahr 2020 erhalten die aktiv Versicherten eine Verzinsung von 2 Prozent. Was auf den ersten Blick als wenig erscheinen mag, ist in Tat und Wahrheit die höchste Verzinsung seit langer Zeit, wie ein Blick auf die Kennzahlen von 2014 bis 2020 der pk.tg zeigt. In den Jahren 2017 und 2019 lag die Verzinsung bei 0,5 Prozent, 2014, 2015 und 2018 bei 1 Prozent und im Jahr 2016 bei 1,25 Prozent. So gesehen ist 2020 ein Spitzenjahrgang. Zum Vergleich: Der BVG-Mindestzinssatz lag 2014 und 2015 bei 1,75 Prozent, 2016 bei 1,25 Prozent und liegt seit 2017 bei 1 Prozent. Im Vergleich dieser sieben Jahre lag die Verzinsung der pk.tg viermal unter dem BVG-Mindestzinssatz, zweimal auf gleicher Höhe und mit dem Jahr 2020 einmal darüber – mit 2 statt 1 Prozent dafür gleich um das Doppelte. Der Grund für die erheblichen Unterschiede zwischen der Rendite aus der Bewirtschaftung des Sparkapitals und der gewährten Verzinsung für die Versicherten liegt im Deckungsgrad der pk.tg.

Deckungsgrad seit 2019 wieder positiv

Der Deckungsgrad gibt bei Pensionskassen in der Schweiz darüber Auskunft, zu wie viel Prozent die Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung an einem bestimmten Stichtag mit Vermögenswerten gedeckt sind. Das bedeutet: Müssten auf einen Schlag sämtliche finanziellen Verpflichtungen ausbezahlt werden, würde dies bei einem Deckungsgrad von 100 exakt aufgehen. Ein Deckungsgrad von 100 Prozent ist somit das anzustrebende Minimum. Das immer zu erreichen, ist aber nicht so einfach, weil Pensionskassen regulatorischen Vorgaben und den Kapitalmärkten unterworfen sind. Gustav Saxer, Präsident der Pensionskassenkommission, hält im Jahresbericht 2020 fest:

«Mitte März lag der Deckungsgrad zeitweise unter 95 Prozent. Und Ende des Jahres 2020 wiesen wir einen Deckungsgrad von 103,6 Prozent aus.»

Und das trotz der Verzinsung der Sparguthaben der aktiv Versicherten mit 2 Prozent statt dem vom Bundesrat festgelegten Mindestzinssatz von 1 Prozent. Zudem wurden Rückstellungen für eine weitere Senkung des technischen Zinssatzes gebildet. Der Deckungsgrad – genau genommen der Deckungsgrad II – von 103,6 Prozent enthält eine Arbeitgeber-Beitragsreserve mit Verwendungsverzicht in der Höhe von 50 Millionen Franken. Ohne diese Reserve läge der Deckungsgrad bei 102,4 Prozent (Deckungsgrad I).

Über die vergangenen sieben Jahre lag der Deckungsgrad der pk.tg ohne Arbeitgeber-Reserve nur 2020 und 2019 über 100 Prozent. Am tiefsten lag er 2018 mit 97,6 Prozent.

Verwaltungskosten überdurchschnittlich tief Auffallend bei der pk.tg sind die tiefen Verwaltungskosten. Pro Begünstigten resultierte 2020 ein Verwaltungsaufwand von 121 Franken und 65 Rappen (2019: 124.35 Fr.). Der Verwaltungskosten-Mittelwert der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen liegt bei 253 pro Kopf. Der Direktor der pk.tg, Rolf Hubli, führt die tiefen Kosten einerseits auf eine schlank aufgestellte Verwaltung mit gut ausgebildetem, erfahrenem Personal zurück. Anderseits sorge eine ausgeklügelte Schnittstellen-Strategie zu tiefen Kosten. (has)

Technischer Zinssatz bei 1,75 Prozent

Von grosser Wichtigkeit für die Versicherten ist der angewendete technische Zinssatz. Dieser wird verwendet für die kalkulatorische Verzinsung des Rentendeckungkapitals. Bereits mit dem Jahresabschluss 2019 zeichnete sich ab, dass der ab 1. Januar 2020 gültige technische Zins von 2,5 Prozent zu hoch sein wird. Dementsprechend konnte aufgrund des guten Ergebnisses per 31. Dezember 2019 bereits eine zusätzliche Rückstellung für eine Reduktion des technischen Zinses auf 2 Prozent gebildet werden. Die aktuell gültige Empfehlung der Fachwelt liegt bei 1,98 Prozent. Gemäss Beschluss der Pensionskassenkommission vom 29. Januar 2021 wird weiterhin an Rückstellungen festgehalten und eine weitere Rückstellung für einen technischen Zins von 1,75 Prozent gebildet.

Wie hoch die monatliche Rente ausfällt, hängt mit dem technischen Zinssatz und dem Umwandlungssatz zusammen. Bild: Christof Schuerpf / KEY

Umwandlungssatz von 5,15 Prozent erreicht

Der wohl geläufigste Begriff im Umgang mit Pensionskassen ist der Umwandlungssatz. Dieser liegt im BVG-Obligatorium immer noch bei hohen 6,8 Prozent. Das Bedeutet: Pro 100'000 Franken angespartes Kapital erhält der Rentner 6800 Franken pro Jahr. Nach 14,7 Jahren (100 durch 6,8) wäre das angesparte Kapital bei 0 Prozent Zinsertrag somit aufgebraucht. Da viele Menschen deutlich älter als 80 Jahre werden, reicht das angesparte Kapital nicht und muss wohl oder übel aus der Performance der aktiv Versicherten quersubventioniert werden. Es findet also eine Umverteilung von Jung zu Alt statt. Bei der pk.tg flossen im Jahr 2020 so 0,2 Prozentpunkte der Performance von 4,02 Prozent zur Deckung der Leistungsversprechen an die Rentenbezüger. Denn das Gesetz sieht vor, dass die BVG-Rente nachträglich nicht gekürzt werden kann, auch wenn der Rentner mehr bekommt, als er gespart hat.

2013 kam es in Frauenfeld zu einer Kundgebung des Personal des Kantons Thurgau wegen der Unterfinanzierung der Pensionskasse. Bild: Donato Caspari

Bei der pk.tg mit 12'468 aktiv Versicherten und 4816 Rentenbezügern wurden die Hausaufgaben gemacht. Durch eine weitsichtige Planung ist der Umwandlungssatz auf mittlerweile 5,15 Prozent gesunken. Er muss in den nächsten Jahren aber noch weiter sinken. Angenommen, die Versicherten werden im Durchschnitt 87 Jahre alt, müsste man den Umwandlungssatz auf 4,54 Prozent festlegen.