Vorgeschmack Viel los im Rungglä-Land: Frauenfelder Fasnachtsvereine nehmen die Altstadt schon vorzeitig in Beschlag Am Samstag haben sich die Frauenfelder Fasnachtsvereine in der Altstadt zu einem Vorfasnachtsanlass getroffen. Stimmung machten die rund 30 Musikantinnen und Musikanten der «Rungglä-Süüder», die mit einem neuen Motto und neuen Gwändli aufwarteten.

«Alice im Rungglä-Land»: So lautet das neue Motto der Frauenfelder Guggenmusik Rungglä-Süüder. Bild: Manuela Olgiati

Ho Narroo – bunt, schrill und spontan. Das alle komponiert mit der Frühlingsstimmung: So präsentierte sich am Samstagnachmittag in der Altstadt die Guggenmusik Rungglä-Süüder unter dem Motto «Alice im Rungglä-Land» in ihren neuen Gwändli. Dazu beleuchteten Sonnenstrahlen die offene Bühne beim Meitlibrunnen. 30 Guggen-Musikanten und -Musikantinnen boten ein mitreissendes Platzkonzert, das «gluschtig» macht. Denn so richtig los geht die Fasnacht ja erst am kommenden Schmutzigen Donnerstag. Dann startet in Frauenfeld die närrische Zeit.

Das diesjährige Fasnachtsmotto «Maske-r-Ade» verbindet Gleichgesinnte beim ausgelassenen Narrentreiben. Als hätten es die Murganesen geahnt. «Pandemiebedingt haben wir vorsichtig geplant», sagte Hans Brunner, Medienchef der Murganesen. Murganesen-Präsident Ivan Gubler sagte:

«Wir sind gerüstet und haben einiges auf die Beine gestellt.»

Ivan Gubler, Präsident Narrengesellschaft Murganesen. Bild: Manuela Olgiati

Es stehen gesellige Fasnachtsanlässe bevor, alles ohne Zertifikatspflicht und Einschränkungen. Beim Vorgeschmack säumten Passanten die Strasse, überall sind fröhliche Gesichter auszumachen. Die Menschen lachten, tanzten und machten Fotos mit ihren Smartphones.

Frisches Grün und Orange dominieren die Gwändli

Mitten im Publikum tanzte Martina Hermann, ein ehemaliges Mitglied des 13er-Rates. Ihre Tochter Sarah ist eines der Mitglieder der Runggle-Süüder. Die Guggenmusikanten kamen bei den Zuschauern gut an. Frisches Grün und Orange dominieren bei den Farbtönen der Stoffe. Nebst dem Gwändli musste aber vor allem das Musikalische stimmen. Dafür sorgte Dirigent Janick Huser mit seinen Guggenmusikanten. Guggen-Präsident Denny Schildbach sagte:

«Die Rungglä-Süüder haben während der Pandemie jeweils im Freien geprobt.»

Denny Schildbach, Präsident Guggenmusik Runggle-Süüder. Bild: Manuela Olgiati

Jetzt freut er sich wie viele andere auf die kommenden Auftrittstage. Es ist also bald wieder allerhand los im Rungglä-Land.