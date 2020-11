Von Stettfurt nach Genua: Der Thurgauer Künstler Othmar Eder darf für drei Monate in ein Künstleratelier in Norditalien ziehen

Die Kulturkommission wählt immer wieder Kunstschaffende aus, um sich über einige Monate hinweg an einem anderen Ort in einem Atelier niederzulassen. Dieses Jahr ist es Othmar Eder, der künstlerisch erforschen will, was Genua ausmacht.