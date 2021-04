Coronavirus

(wu) Mit der Öffnung des Reservationssystems für alle erwachsenen Kantonseinwohner sind auch die Anfragen an die Hotline sprunghaft gestiegen. Gemäss Wochenbericht des Pandemiestabs waren es letzte Woche 3260 gegenüber 2272 in der Vorwoche, was eine «übermässig hohe Auslastung» bedeutet. Dazu beigetragen haben dürfte die von 324 auf 702 gestiegenen Zahl von Reiserückkehrern in Quarantäne. Bei den Reisezielen sind nun Polen und die Malediven in den vorderen Rängen.