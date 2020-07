Vom Umgang mit der Umgebung und den Perspektiven: Die Galerie Kirchgasse in Steckborn präsentiert in «Among them» sechs Künstler Bis Ende August ist in der Kunstgalerie im Unterseestädtchen Among them zu sehen. Sechs Künstler zeigen dabei ihren Blick auf das Gewohnte und was dieser verändert.

Ein Blick in «Among Them». (Bild: Dieter Langhart)

Das Saalblatt der Ausstellung «Among them» ist für einmal nicht beschreibend, sondern nimmt die Rolle einer Person ein, die sich in einem Interieur selbst beobachtet. Dieses Interieur entsteht durch die ausgestellten Werke und durch die Perspektiven, die sie mit ihrer Bildsprache erzählen. Gastkuratorin Chantal Kaufmann, selber Künstlerin, hat Arbeiten von sechs Kunstschaffenden aus halb Europa ausgewählt, in denen sie die Spuren von Situationen und Atmosphären erkennt, die sich zu etwas Rätselhaftem verbinden, zu etwas «Unheimlichen im Bekannten», wie es Anne Gruber nennt, die mit Galerist Erich Kaufmann für Programm und Ausstellungen zuständig ist.

Sache verändert sich nicht, aber der Blickwinkel

Erich Hausammann, Leiter Galerie Kirchgasse, Steckborn. (Bild: Dieter Langhart)

Erst durch eine Ausstellung erhält die Galerie ein Interieur, fügt sich in eine Reihe aus Interieurs entlang der Kirchgasse. Besonders in «Among them» ist der Blickwinkel: Was uns ständig umgibt – eine Polstergruppe oder Fensteröffnungen, ein Geschirrtuch oder eine Handtasche –, was wir ständig sehen: Das verändert sich nicht, aber es kann unsern Blick darauf verändern. Die Positionen in dieser Ausstellung zeigen den Spiess gewissermassen um: Die Künstler zeigen ihren Blick auf das Gewohnte. Die Kunst ist stets ein Blick auf die Welt, erzählt die Welt anders, neu, ungewohnt. Und wenn Kunst gekauft wird, landet sie meist im Privatbereich.

Ein Blick in «Among Them». (Bild: Dieter Langhart)

Den Hauptraum dominiert die sechsteilige Polstergruppe «Topolino Puff», der 2019 verstorbenen Künstlerin und Textildesignerin Cinzia Ruggeri aus Mailand, eine Leihgabe. Das an einen Traumfänger erinnernde Werk des Baslers Andreas Kalbermatter (1988) hängt von der Decke und stellt das Modell einer Wohnung auf den Kopf und macht aus ihr einen Fantasieraum. Während Kalbermatter die Welt verkleinert, vergrössert sie der Deutsche Demian Kern (1990) und spürt dem Verhältnis von Subjekt und Raum nach: Er bildet Briefkästen und ihren papierenen Inhalt in Öl und Tempera ab und fragt danach, was Informationen mit uns machen. Und dann hängt da ein Handtuch an der weissen Wand: Perfekt der Faltenwurf, doch starr das Material: Nschotschi Haslinger (1982) hat es aus Ton gebrannt – und mit einem menschlichen Ohr versehen. Im hintern Raum liegt das Pendant dazu: drei Büschel Bananen, aus denen Nasen wachsen. Nicht unheimlich, sondern fantastisch und Assoziationen weckend.

Ein Blick in «Among Them». (Bild: Dieter Langhart)

Beinahe verstörende Sichtweisen

Die ungewohnten bis beinahe verstörenden Sehweisen der Werke fordern den Betrachter heraus, sich auf das Mehrdeutige einzulassen, seine Wahrnehmung zu schulen und nicht einfach einem «so ist es» zu glauben. Die Zürcherin Elza Zile (1989) bemalt Industriebleche mit filigranen Strukturen und Zeichen, die organisch wirken, sich aber letztlich nicht entschlüsseln lassen. Der Wiener Jakob Maria Buchner (1987) malt das Licht, das durch ein dreigeteiltes Fenster eintritt, in zehnfacher Variation – und lässt offen, ob es sich um eine Zeitreihe handelt und wenn ja, um welche: Stunden, Wochentage, Monate? Und die monochrome Schlichtheit der Form mag auch an das Weiss/Schwarz von Klaviertasten erinnern.

Do/Fr 11–18, Sa 10–17 Uhr, bis 29.8.

