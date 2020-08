Frauenfelderin kehrt vom Paradies zurück in die Schweiz und zieht nach Salenstein Das Fernsehen begleitet ausgewanderte Schweizer bei ihrer Rückkehr aus Neuseeland.

Mike und Conny Street-Frei kehren von Neuseeland in die Schweiz zurück. PD/SRF

«Wir haben in Neuseeland ein kleines Stück Paradies erschaffen», Conny Street-Freis Augen leuchten, wenn sie von ihrer zeitweisen Wahlheimat auf der anderen Seite der Erdkugel berichtet. Die ehemalige Frauenfelderin Conny, 60 Jahre, und ihr neuseeländischer Mann Mike, 54 Jahre, betrieben am Queen Charlotte Drive – gemäss Lonely Planet einer der zehn schönsten Küstenstrassen weltweit – ein Bed & Breakfast mit vier Zimmern.

Conny Street-Frei erzählt: «Auf unserem 4000 Quadratmeter grossen Grundstück waren wir praktisch Selbstversorger. Wir hatten Pfirsiche, Kiwis, Passionsfrüchte, Äpfel, Mandarinen, Orangen, Hühner etc. Mit einer Schweizer Nachbarin machte ich im Herbst Süssmost.»

Eine emotionale Achterbahn

Nach fünf Jahren in Neuseeland kam für Conny im letzten Herbst das unstillbare Heimweh nach der Schweiz. Die Rückreise glich emotional einer Achterbahn und gestaltete sich auch wegen der Coronapandemie als abenteuerlich. Das Schweizer Fernsehen SRF hat sie in den letzten Monaten begleitet und strahlt Geschichten von Auswanderer und Rückkehrer, unter anderem auch von Conny und Mike Street-Frei, in der neuen Staffel von «SRF bi de Lüt – Heimweh» ab Freitag, 21. August, 20.05 Uhr, auf SRF 1 aus.

Conny Street-Frei ist in der Nähe vom Obholz in Frauenfeld aufgewachsen und besuchte im Langdorf die Primarschule. Unter Martin Furgler, damaliger Sportchef beim Schweizer Fernsehen und Bruder von Bundesrat Kurt Furgler, wurde sie Produktionsassistentin beim Sport. Conny Street-Frei heiratete, bekam drei Kinder und schaffte es als erste Frau der Ortskommission Niederwil sogar auf die Titelseite der TZ.

Kulturschock für den Neuseeländer

Nach der Scheidung zog sie ein Sabbatical ein und ging für drei Monate nach Neuseeland, sie machte Bekanntschaft mit Mike, einem Neuseeländer, kam zurück und arbeitete für die Rundschau. Mike wollte Europa bereisen und hatte einen Kulturschock, als er bei Conny in Niederwil wohnte. Nur schon die Fahrt auf der Autobahn nach Winterthur sei der reinste Horror gewesen, berichtet Mike, Neuseeland sei da sehr viel ländlicher. Von Winterthur zurück nach Frauenfeld hätte er nur dank der Zuckerfabrik gefunden, quasi dank Rauchzeichen.

Bei seiner Abreise nach drei Monaten meinte er: «I’ll never come back – er komme nie wieder zurück.» Es folgte eine Fernbeziehung, bis schliesslich Mike in die Schweiz einwanderte und Conny und Mike heirateten. Der Kontrast zu Neuseeland war jedoch gross und das Heimweh stark, dass Conny ihren Job in der Personaldisposition der «Tagesschau» aufgab, der Liebe wegen zusammen mit Mike nach Neuseeland auswanderte und ihren Traum eines eigenen B&Bs mit viel Liebe zum Detail verwirklichte.

Conny Street-Frei: «Für mich war es eine grosse Chance, mit über 50 nochmals etwas ganz Neues zu machen.»

«Es war nicht nur das Heimweh nach den Kindern, das mich plagte. Auch das dortige Gesundheitssystem und die Altersvorsorge, die praktisch nicht existiert, veranlassten uns, nach fünf Jahren wieder in die Schweiz zu kommen.

Während Mike als Landmaschinenmechaniker bei Germann Sanitär- und Landtechnik AG in Hörhausen eine Stelle fand, gestaltet sich für Conny die Jobsuche als schwierig. Der Neuseeländer Mike und seine Schweizer Frau Conny leben ihre Partnerschaft zerrissen zwischen zwei Kontinenten, wie sie gegensätzlicher kaum sein könnten.

Conny wollte schon immer zurück in den Thurgau: «Dass wir in Salen­stein gelandet sind, ist ein absoluter Glücksgriff. In Sichtweite sehen wir eine Schweizer Fahne, hören Kuhglocken und das Postauto fährt in regelmässigen Abständen am Haus vorbei, das ist schon fast kitschig.»