Analyse Vom Musterknaben zum Coronasorgenkind: Quo vadis Kanton Thurgau? Während der ersten Welle hatte der Thurgau die Coronazahlen noch im Griff. Jetzt ist alles anders.

Christian Kamm.

Urs Jaudas

So launisch und wandelbar wie das Virus ist auch die Politik in Zeiten der Pandemie. Das bekommt die Thurgauer Regierung in diesen Tagen mit aller Vehemenz zu spüren. Aus dem ehemaligen Pandemie-Musterknaben Kanton Thurgau ist ein national an den Pranger gestelltes Sorgenkind geworden. Das ist peinlich – aber nicht nur. Zu Ende gedacht, bedeutet es nämlich, dass das Thurgauer Gesundheitssystem in absehbarer Zeit an seine Grenzen stossen wird, wenn es nicht gelingt, die Ansteckungszahlen zu drücken. Die Lage ist also ernst.

Völlig unterschiedliche Ausgangslagen

Wie konnte es soweit kommen?, lautet die eine relevante Frage in diesem Zusammenhang. Und die andere: Genügt, was die Kantonsregierung am Montag beschlossen hat, um den Kanton zurück in die Spur zu bringen?

Die Mutter aller unfairen Analysen müsste in etwa so lauten: Der Musterknabe der Thurgauer Coronapolitik war der Ende Mai aus dem Amt geschiedene ehemalige Thurgauer Gesundheitsdirektor Jakob Stark. Und sein Nachfolger Regierungsrat Urs Martin, seit dem 1. Juni im Amt, wäre dann also das Sorgenkind, das den Kanton ins Pandemieschlamassel hineingeritten hat. Nur: Das wird weder Stark noch Martin gerecht, weil die jeweiligen Ausgangslagen unterschiedlicher nicht sein können.

Jakob Starks Performance profitierte vom harten Lockdown des Bundesrats mit allem, was damals dazu gehörte.

Allem voran der praktisch geschlossene Rückhalt in einer völlig verunsicherten Bevölkerung, die fast jede Zumutung mitgemacht hätte, um die alten Sicherheiten möglichst rasch zurückzugewinnen.

Martin umgekehrt ist ein halbes Jahr später mit einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft konfrontiert. Den einen ist das Wenige an Einschränkung schon zu viel, den anderen ein Vieles noch zu wenig. Dazu kommt die weit verbreitete Coronamüdigkeit. Viele Menschen können, wollen, mögen nicht mehr. Die Erschöpfung ist allgegenwärtig. Das Schleifenlassen überall greifbar. Und jetzt kommen diese Politiker und wollen die Schraube wieder anziehen.

Da und dort etwas nachjustiert

Damit sind wir schon mitten drin in der Antwort auf die zweite Frage. Ja, die Schraube wird angezogen. Oder müsste es heissen: das Schräubchen? Denn angezogen wird höchstens um eine Achteldrehung. Was die Thurgauer Regierung am Montag präsentierte, widerspiegelt ihr Dilemma zwischen den verschiedenen Interessengruppen. Da und dort wird zwar etwas nachjustiert, aber mit Rücksicht auf die ökonomischen Interessen des Gewerbes. Klar, die Verpflichtung zum Homeoffice ist ein Schritt, der in der Wirtschaft nicht auf Gegenliebe stösst. Die eigentlichen Verlierer jedoch sind die Privathaushalte, also Sie und ich. Hingegen: Restaurants bleiben offen, Bars bleiben offen, Fitnessstudios offen.

So ist zumindest fraglich, ob man mit einer derart inkonsequenten Politik der zu sorglosen Bevölkerung tatsächlich ins Gewissen reden kann.

Oder ob nicht umgekehrt der Mangel an Konsequenz sogar weiter zur Untergrabung der Coronamoral beitragen wird. Menschen sind bereit, Opfer zu bringen – wenn die Opfersymmetrie stimmt.

Eine Option bleibt: Bundesrat, übernehmen Sie! So wie sich die Landesregierung am Dienstagabend vernehmen liess, ist sie auch absolut gewillt dazu. Und das Thurgauer Corona-Krisenmanagement wäre schon wieder zu Ende, bevor er es seine wohl grösste Prüfung bestanden hat.