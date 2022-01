Abendunterhaltung Vom blauen Mond bis zum Geschnarche in den Zellen: Das war die Premiere der Chormanne in Mammern Am Samstag ging in der Mehrzweckhalle Mammern die erste von drei Aufführungen der Chormanne über die Bühne. Es war ein grenzenloses Vergnügen und es gab viel zu lachen.

Die Chorbuebe und Chormanne im Einsatz.

Was wünscht sich ein Chor mehr in diesen Zeiten, als aufzutreten. Die Chormanne Mammern unter Präsident Emil Meier realisierten unter der Leitung der neuen Dirigentin Claudia Iten und dem Titel «Schön, Sie zu sehen» ein Programm, das fröhlich aufmischte. Der Unterhaltungsbogen – alles unter Einhaltung der Covid-Regeln – brachte das Publikum nicht nur in überschäumende Stimmung, sondern liess die Mehrzweckhalle am Samstag durch Applaus und Bravorufe geradezu erbeben.

Gesang aus tiefster Kehle. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Schon der Auftakt war ungewöhnlich. Keine protokollarische Ansage. Nein, da standen Emil Meier Junior, Unternehmer, und Edi Stäheli, Bildhauer, vor dem geschlossenen Vorhang. Sie fetzten sich bissig-kabarettistisch im Zwiegespräch, was denn wohl so korrekt wäre für eine Ansage. Schon dies bewies, die Chormanne sind erneut zünftig drauf.

Kalter Schauer über den Rücken bei Solo von Edi Stäheli

Ebenso eingestimmt wurde das Lied «Blauer Mond», bei dem sich ein leicht angetrunkener Zecher Geschichten rund um den blauen Mond ausdenkt, beim Publikum sofort zum Glücksgefühlauslöser. Und wem lief beim Solo von Edi Stäheli im Lied «Zwölf Räuber» nicht kalter Schauer über den Rücken, begleitet vom intensiven Stimmklang der Chormanne. Rhythmisches Klatschen löste alsdann der Auftritt der Chorbuebe zusammen mit den Chormanne aus. Fröhlich und unbekümmert wurde das Publikum geradezu magisch in den Liederreigen hineingesogen. Deftige bis poetische Lieder erklangen. Mit «Un poquito cantas» liessen sie es richtig krachen. Zugabenwünsche verlängerten das Programm.

Mit dem Lustspiel «De Adonis vom Chuehstall» nahm der Abend als Lachmuskeltraining seinen Lauf. Die Verwechslungen um die «männliche Schönheit», Mann oder Muni, waren turbulent. Bei der Premiere des Singspiels «Zellengeschnarche» für sechs Männerstimmen – Text und Musik von David Lang – ging es um Polizeipostenschliessungen. Alles begann mit der Kartenspielrunde einer «süffigen» Studentenverbindung, deftigen Liedern und satirischen Bühnenszenen, virtuos begleitet am Klavier von Marielle Studer, der einstigen Chordirigentin.