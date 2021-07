Die Änderung des Sozialhilfegesetzes hat im Grossen Rat auch in der zweiten Lesung für engagierte Diskussionen gesorgt. Der grosse Streitpunkt war erneut Artikel 19b: «Im Rahmen des Asylrechts dem Kanton vom Bund ausbezahlte Globalpauschalen und daraus finanzierte zweckgebundene Beiträge an die Gemeinden sind Staatsbeiträge. Sie werden nicht auf dem Klientenkonto verbucht.» Es wurde moniert, dieser Paragraf schaffe mehr Unklarheiten, als er löse. Letztlich stimmte die Ratsmehrheit dem Antrag von Turi Schallenberg (SP, Bürglen) zu, den Artikel zur Überarbeitung an die Kommission zurückzuweisen. (has)