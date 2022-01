Volksabstimmung «Medienvielfalt ist demokratierelevant»: Im Thurgau wird aktiv für Massnahmen zum Erhalt der Medien gekämpft Das Thurgauer Komitee für ein Ja zum Medienpaket sieht die Vielfalt der lokalen und regionalen Medien ohne Unterstützung bedroht. Über die Parteigrenzen hinaus wird davor gewarnt, den Verlust weiterer Medien in Kauf zu nehmen. Dem Vorwurf, die Medienförderung gefährde die Unabhängigkeit, widerspricht das Komitee.

Engagieren sich für ein Ja zum Medienpaket: Peter Bühler, Edith Graf-Litscher, Thomas Götz und Christian Lohr (vorne).

«Auf unsere Medienlandschaft können wir stolz sein. In kaum einem anderen Land ist die journalistische Berichterstattung für die einzelnen Gemeinden derart vielfältig.» Dies sagte SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher (Frauenfeld) am Mittwoch in Altnau, der Heimat der traditionsreichen Trionfini Satz Druck Verlag AG als Herausgeberin des «Allgemeinen Anzeigers». Doch diese Errungenschaft werde durch das Referendum gegen das Medienpaket gefährdet; am 13. Februar wird in einer eidgenössischen Vorlage darüber abgestimmt. Die Politikerin warnt:

«Die Zahl der Medientitel hat massiv abgenommen – auch im Thurgau. Da wir in der Schweiz auch kantonal und kommunal abstimmen, braucht es aber diese Vielfalt. Die Medienvielfalt ist demokratierelevant.»

Doch der Rückgang der Werbeeinnahmen stelle die einheimischen Medien vor «gewaltige Herausforderungen». Deshalb habe das Parlament im Juni 2021 ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien verabschiedet (siehe Zweittext).

Regionalmedien wichtiger Schauplatz der Demokratie

Für dieses Medienpaket engagiert sich auch der Mitte-Kantonsrat Peter Bühler (Aadorf). «Wer sonst ausser Thurgauer Medien berichtet über lokale Anlässe wie die Turnunterhaltung, das lokale Gesangskonzert oder die Theateraufführung, wer über 3.-Liga-Fussball oder die Jahresversammlung der lokalen Tierschützer», fragte er rhetorisch und folgerte:

«Regionalmedien sind wichtiger Schauplatz für die direkte Demokratie. Hier treffen und prallen Meinungen aufeinander.»

Das Mediengesetz stelle die regionale Informationsversorgung sicher und stärke die lokale Demokratie – auch in den abgelegenen Regionen. Da das Geld der indirekten Presseförderung nicht den Verlegern zugutekommt, sondern der Post, ist dies in den Augen Bühlers auch eine indirekte Unterstützung der Post und ihres postalischen Grundservices.

Das Medienpaket in konkreten Zahlen Die Vorlage zur Unterstützung der Medien umfasst befristete und unbefristete Massnahmen. Lokalradios und Regionalfernsehen erhalten bisher 81 Millionen Franken pro Jahr aus der Radio- und Fernsehabgabe. Neu soll dieser Beitrag um maximal 28 Millionen Franken erhöht werden. Aus dieser Abgabe werden auch Nachrichtenagenturen sowie die Aus- und Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten unterstützt. Dieser Beitrag soll von 5 auf 28 Millionen Franken erhöht werden. Diese Beiträge belasten den Bundeshaushalt nicht und sind unbefristet. Die Unterstützung der gedruckten Medien (Printmedien) wird aus Bundesmitteln finanziert und ist auf sieben Jahre befristet. Unterstützt wird aber nicht das Medium an sich, sondern die Zustellung. Die Beiträge an die Zustellung abonnierter Zeitung wollen der Bundesrat und das Parlament von bisher 30 auf neu 50 Millionen Franken pro Jahr erhöhen. Neu soll auch die Frühzustellung abonnierter Zeitungen unterstützt werden; dafür sind 40 Millionen Franken vorgesehen. Mit neu 30 statt 20 Millionen Franken soll die Zustellung von Verbands- und Vereinpublikationen unterstützt werden. Diese Beiträge fliessen indes nicht an die Verlage, sondern an Verträgerorganisationen wie die Post. Neu ist eine Unterstützung von 30 Millionen Franken für Online-Medien vorgesehen. Voraussetzung ist auch hier, dass die Konsumentinnen und Konsumenten in einer Bezahlform einen Beitrag leisten. Das auf sieben Jahre befristete Medienpaket umfasst 150 Millionen Franken pro Jahr. (hs)

«Kulturschaffende sind darauf angewiesen, dass die Öffentlichkeit ihr Tun wahrnimmt, aber sie brauchen auch die kritische Resonanz, um sich weiterzuentwickeln», sagte der Schauspieler und Kabarettist Thomas Götz. «Aber nicht nur die Kultur braucht regionale Medien, auch der Breitensport.» Vor allem denke er auch an die regionale Politik. Zudem gibt er zu bedenken:

«Vor 20 Jahren hat die Presse mit Werbung knapp zwei Milliarden Franken pro Jahr eingenommen. Heute sind es gerade mal noch 400 Millionen pro Jahr – ein Fünftel davon.»

Schätzungen zufolge wandern pro Jahr rund 2 Milliarden Franken zu Internetriesen aus den USA oder aus China.

Verlässliche Informationen statt Fake News

Die Gegner argumentieren, der Staat wolle sich mit diesen Massnahmen die Medien kaufen. «Ihnen ist wohl entgangen, dass es in der Schweiz seit 1849 Presseförderung gibt», sagte Götz. Von Staatsmedien könne keine Rede sein:

«Mit dem Medienpaket wird die Presseförderung lediglich der heutigen Zeit angepasst.»

Verlässliche Informationen seien wichtig. Das hätten die letzten zwei Jahre gezeigt, führte Mitte-Nationalrat Christian Lohr (Kreuzlingen) ins Feld. «Für fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist Desinformation ein grosses Problem.» Gerade soziale Netzwerkplattformen wie Facebook und Messenger-Dienste ermöglichten die einfache und schnelle Verbreitung von Falschmeldungen. «Die privaten Schweizer Medien sorgen dafür, dass die Bevölkerung täglich, auch noch auf lokaler Ebene, verlässlich informiert wird.»