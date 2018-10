Vögel, Schmetterlinge und Pflanzen: Den mittelhäufigen Arten im Thurgau geht es wieder besser Seit 2009 untersucht das Biodiversitätsmonitoring Thurgau die Artenvielfalt von Vögeln, Tagfaltern und Pflanzen. Die erste Bilanz zeigt, dass kein weiterer Rückgang von mittelhäufigen Arten festgestellt werden konnte. Die Massnahmen im Landwirtschaftsgebiet scheinen zu wirken. Doch es gibt auch Verlierer.

Die Goldammer ist eine Heckenbewohnerin. Ihr Bestand hat sich innerhalb der Vernetzungskorridore positiv entwickelt, ausserhalb negativ. (Bild: PD/Nicolas Martinez)

(red) Besser geht es vor allem mittelhäufigen Arten, die keine allzu grossen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen. Das schreibt das Amt für Raumentwicklung in einer Mitteilung. Beispiele solcher Arten sind Flockenblume, Grosses Ochsenauge und Grünspecht. Vereinfacht gesagt: Sie sind deutlich anspruchsvoller als der Löwenzahn oder der Kohlweissling, jedoch keine Lebensraumspezialisten wie der Frauenschuh oder andere einheimischen Orchideen.

Erfreulich ist, schreibt das Amt weiter, dass sich die Artenvielfalt von Pflanzen, Vögeln und Tagfaltern in Landwirtschaftsgebieten mit Vernetzungsfunktion besser entwickelt als ausserhalb. In diesen Korridoren, die der Vernetzung von Naturschutzgebieten dienen, fördern Bund und Kanton Biodiversitätsförderflächen von Landwirten mit Zusatzbeiträgen von jährlich rund 2,5 Millionen Franken. Zudem bietet das kantonale Amt für Raumentwicklung Beratungen und unterstützt die Ansaat von Blumenwiesen finanziell. Nicht ohne Wirkung: So hat beispielsweise zwischen 2003 und 2017 die Wiesenfläche mit hoher Artenvielfalt – sogenannte Qualitätsstufe II – in den Vernetzungskorridoren von rund 70 auf 380 Hektaren zugenommen.

Der Kuckuck zählt zu den Verlierern

Allerdings gibt es auch Verlierer, wie das Amt weiter schreibt: Prominente Beispiele sind Kuckuck, Aurorafalter und Wegwarte. Viele Arten, die auf trockenen Magerwiesen oder in Übergangsbereichen von Wald und Wiese wachsen, sind seltener geworden. Vögeln wie der Feldlerche, die auf Äckern oder Wiesen brüten, konnte mit den bisherigen Massnahmen nicht ausreichend geholfen werden, hält das Amt weiter fest.

Auch Lebensraumspezialisten der roten Liste sind weiterhin stark unter Druck. Ein weiterer negativer Trend macht auch vor dem Thurgau nicht Halt: Die Pflanzenvielfalt nahm im Landwirtschaftsgebiet ohne Vernetzungsfunktion weiter ab. Euphorie wäre also fehl am Platz, stellt das Amt fest. Überall – im Siedlungsgebiet, im Wald, in Naturschutzgebieten und in der Landwirtschaft – besteht weiterhin erheblicher Handlungsbedarf.