Virtuelle Nacht der Lichter in Frauenfeld bringt besinnliche Stimmung in die eigenen vier Wände Die ökumenische Nacht der Lichter hat pandemiebedingt als Aufzeichnung besinnliche Stimmung verbreitet.

Ein Smartphone zeichnet die Nacht der Lichter in der evangelischen Stadtkirche auf. Bild: Andrea Stalder

Schweren Herzens abgesagt. Mit diesem traurigen Kommentar musste die ökumenische Nacht der Lichter in ihrer bisherigen Form abgesagt werden. Doch hatten sich die Organisatoren, darunter die Evangelische und die Katholische Kirchgemeinde Frauenfeld, einen Ersatz ausgedacht. Die Feier wurde vor dem eigentlichen Beginn gefilmt und um 20 Uhr als Aufzeichnung in die gute Stube transportiert.

Somit konnte die Zahl der tatsächlich Anwesenden auf ein Minimum reduziert werden, was laut dem evangelischen Pfarrer Hansruedi Vetsch das Ziel war. Das Positive an der ganzen Geschichte: Die Aufzeichnung kann bis zum 6. Januar 2021 immer wieder auf der Website angeklickt und genossen werden.

Mitsingen in den eigenen vier Wänden

Die evangelische Stadtkirche präsentierte sich der Zuschauerin und dem Zuschauer ganz im Stil von Taizé. Auf den typischen Tüchern in den Farben Rot, Orange und Gelb sind Teelichter in einer Herzform drapiert. Dahinter steht die ebenfalls von Taizé her inspirierte Kreuzikone. Meist sind es viele Jugendliche, welche die Nacht der Lichter besuchen und mitgestalten. Auch bei diesem, diesmal reduzierten Anlass, sind es junge Frauen, die in verschiedenen Sprachen, in Deutsch, Italienisch und Englisch, Texte vorlesen oder Gebete vorbringen.

Ausgerüstet mit Schutzmaske trägt eine Sängerin ein Lied vor. Bild: Andrea Stalder

Ein wichtiger Bestandteil der Nacht der Lichter sind die ruhigen und meditativen Taizé-Lieder. Damit diese auch von zu Hause aus mitgesungen werden können, wird der einfache und repetitive Text auf eine Leiwand projiziert. Musikalisch begleitet werden die Lieder von einem kleinen Musikensemble: drei Geigen, zwei Flöten und ein Klavier, welches Kirchenmusiker Christoph Lowis spielt. Auch eine Sängerin und ein Sänger sind auszumachen.

Technik erschwert die Verständlichkeit

Nach der Begrüssung folgen die ersten drei Lieder, in englischer aber auch in deutscher Sprache. Trotz der räumlichen Distanz schafft es das Musikensemble, bei dem einmal die Flöten, dann wieder die Geigen oder das Klavier stärker hervortreten, eine besinnliche Stimmung in die eigenen vier Wände zu zaubern.

Nach dem ersten Liederblock folgt eine Lesung aus dem Evangelium, vorgetragen von den jungen Frauen in den unterschiedlichen Sprachen. Leider sind die Worte je nach Mikrofon oder Vortragender nur schwer zu verstehen. Anschliessend folgt ein weiteres signifikantes Element der Nacht der Lichter: Stille. Dazu schwenkt die Kamera während einiger meditativen Minuten auf das Lichterherz. Ein Kyrie eleison, Herr erbarme dich, holt die Zuschauer wieder zurück aus der Stille und öffnet die Sinne mit einem Gebet für den Frieden der Welt. Nach dem gemeinsamen Beten des Vaterunser wird mit einer Kerze das Licht von Person zu Person weitergegeben. Ein sehr stimmungsvoller Moment.

Mit weiteren Liedern und Gedanken aus Taizé schliesst der Abend mit einem Wort, das angesichts des Terrors auf der ganzen Welt passender nicht sein könnte: Frieden.