Vier Fäuste für ein Halleluja an der Frauenfelder Box-Night An der 8. Box-Night in der Konvikthalle standen sich am Samstagabend Boxer aus Slowenien und der Schweiz gegenüber. Nicht nur für die Insider ist Boxen spektakulär, auch für Neulinge ist der Sport intensiv und spannend. Chris Marty

Angel Roque (in Rot) versetzt seinem slowenischen Gegner Aljaz Venko Hiebe. (Bilder: Chris Marty/frauenfeld-events.ch)

Schon beim Betreten der ausverkauften Halle spürte man die knisternde Spannung in der Luft, und es roch nach Schweiss und Adrenalin. Mit Jason Kuogo und Renato Lohri standen auch zwei Lokalmatadore vom Boxclub Frauenfeld im Ring. Insgesamt waren 13 Kämpfe à drei Runden zu je drei Minuten angesagt.

Den grössten Erfolg erlebte der organisierende Frauenfelder Boxclub, der im Jahr 1951 gegründet wurde, 1982 als zwei Schweizermeister- sowie ein Vize-Schweizermeistertitel resultierten. Zudem wurde Michele De Nardo Trainer des Jahres», erzählt Andreas Anderegg, Präsident von Swiss Boxing, der in der Nähe von Frauenfeld wohnt. Anderegg, selbst ein begnadeter Boxer, gehörte 1982 zu den Titelgewinnern, erreichte daneben noch vier weitere Schweizermeistertitel und nahm 1982 auch an der Weltmeisterschaft in München teil. An drei Turnieren stand er obenauf. Zwölf Kämpfe hat er ausgetragen und deren neun gewonnen. Beim letzten Fight brach er sich das Bein und hörte danach mit dem aktiven Boxsport auf. «Um im Boxen Erfolg zu haben, musst Du den inneren ‹Schweinehund› überwinden, schnell sein, einen Schlag kassieren und zwei austeilen können», erzählt der stämmige Frauenfelder. In bester Erinnerung hat er seinen ersten Titelkampf, der im Fernsehen live übertragen wurde.

Boxen sind für sie Emotionen pur: Laura Graf aus Oberrieden ZH sowie Aaron Baur und Clemens Lechner aus Frauenfeld.

Box-Rap-Show im Ring

Derweil stieg die Stimmung in der Konvikthalle merklich, denn Renato Lohri stand im Ring. Er musste sich über drei Runden gegen den slowenischen Gegner behaupten. Dies gelang ihm, wie Jason Kuogo, mit Bravour. Nach den Vorkämpfen begeisterte im Ring eine spezielle Box-Rap-Show. Danach folgten die Hauptkämpfe. Laura Graf (19) aus Oberrieden ZH wohnte am Samstag ihrem ersten Boxmeeting bei. Sie kennt Renato Lohri: «Es ist unglaublich intensiv und spannend, wenn man einen Boxer kennt, fasst wie in einem prickelnden Film», beschreibt sie ihre Emotionen.

Auch Aaron Baur (21) ist als Supporter von Lohri im Saal. Baur machte Thaiboxen, kann aber dem Boxsport mehr Sympathie abgewinnen: «Hinter dem Boxen steckt nicht nur viel Technik, sondern es ist auch humaner als Thaiboxen. – Ich bin total happy, dass beide Frauenfelder gewonnen haben», strahlt er. Wie Baur hätte auch Clemens Lechner (20) den Mut in den Ring zu steigen. Auch er verbindet den Sport mit viel Emotionen: «Ich lebe mit Lohri in einer WG, da musste ich einfach kommen!» Derzeit absolviert er die Offiziersschule, deshalb wird mit Boxen nichts.

Ein Boxer, ein Trainer und ein Sparringpartner: Florian Schnyder, Lawrence Katsande und Marcel Kohli, alle aus Frauenfeld.

Viel Action im Box-Ring

Florian Schnyder (26) stand selber im Ring und hat fünf bis sechs Kämpfe ausgetragen: «Boxen ist Adrenalin pur!» beschreibt er seine Motivation für den Sport. Auch Lawrence Katsande (47) ist eng mit dem Boxsport verbunden, nicht als Kämpfer, sondern als Trainer: «In diesem Sport steckt viel Action!» bestätigt er. «Um im Boxen erfolgreich zu sein, brauchst Du viel Willen, Einsatzbereitschaft und Ausdauer. Man kann sich viel erarbeiten, Talent macht aus Dir dann den Champion», beschreibt Marcel Kohli (27, alle Frauenfeld) den berufenen Boxer. Er stand nie selber im Ring, ist aber im Boxclub Frauenfeld Sparringpartner.

Andreas Anderegg: «Boxen ist nicht brutal, es gibt Regeln!» Und: «Es ist ein riesiges Gefühl, wenn Du merkst, dass Du im Kampf der bessere bist!» Anfängern gibt er folgenden Ratschlag auf den Weg: «Gib niemals auf!»