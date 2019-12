«Viele möchten ihren Wichtel kennenlernen»: Die Eschlikerinnen und Eschliker beschenken sich gegenseitig Die Einwohner von Eschlikon sind als Wichtel unterwegs. Die Aktion stammt aus dem Jubiläumsjahr der Gemeinde. Weil sie Anklang findet, wird sie aber weitergeführt.

Isabelle Denzler organisiert das Eschliker Dorfwichteln. (Bild: Christoph Heer)

In der Gemeinde Eschlikon findet derzeit die dritte Ausgabe des beliebten Dorfwichtelns statt. In den vergangenen zwei Jahren haben über 100 Personen daran teilgenommen und sich an Geschenken von «Fremden» erfreut. Am 16. Dezember und beim Adventsfenster in der Waldhütte Stockenholz, wird aufgelöst, wer wen beschenkt hat. Zuvor beantwortet Gemeinderätin Isabelle Denzler einige Fragen zu diesem in Eschlikon vor zwei Jahren aufgenommenen Brauch, welcher aus Skandinavien stammt.

Frau Denzler, wie funktioniert das Eschliker Dorfwichteln?

Isabelle Denzler: Immer im Dezember werden die teilnehmenden Personen einmal mit einem Wichtelgeschenk überrascht. Vorgängig melden sich alle, die mitmachen wollen, bei der Gemeindeverwaltung an und erhalten dann einen Wichtel zugelost.

Warum ist es derart beliebt und hat sich in der Gemeinde bewährt?

Es ist etwas Spezielles, von jemandem, den man wahrscheinlich nicht kennt, überrascht zu werden. Und es macht Freude, jemanden, den man vielleicht auch nicht kennt, zu überraschen.

Wie ist die Idee zum Dorfwichteln entstanden?

Im Rahmen des 20-Jahre-Jubiläums haben wir nach Ideen gesucht, welche die Einwohnerinnen und Einwohner von Eschlikon auf eine etwas andere Art miteinander in Verbindung bringen. Spannenderweise machen bei jedem unserer Anlässe – sei dies der Generationenmittagstisch, der Tag der offenen Gärten oder eben das Wichteln – immer andere Personen mit. Mich freut es natürlich ganz besonders, dass wir alle drei Angebote, die im Jubiläumsjahr entstanden sind, weiterführen können.

Was darf ein Geschenk kosten?

Maximal 10 Franken.

Was wird gerne verschenkt?

Das ist sehr individuell. Schokolade, Tee, Kerzen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wer kann mitmachen?

Alle, die in Eschlikon wohnen. Seit diesem Jahr erwähnen wir den Jahrgang, damit Kinder entsprechend beschenkt werden können.

Wer hat die Auslosung vorgenommen?

Eine für diesen Anlass entwickelte Excel-Liste, die ausser der Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung niemand kennt.

Wollen es zum Schluss alle erfahren, von wem sie «bewichtelt», also beschenkt wurden?

Alle nicht, aber viele Personen möchten ihren Wichtel schliesslich kennen lernen. Die Auflösung in der Stockenholzhütte ist jeweils ein sehr geselliger und schöner Anlass. Und es bleiben Verbindungen, die über das eigentliche Wichteln hinaus anhalten.