Volksabstimmungen 20 Interessierte nahmen an Spaziergang durch die Frauenfelder Innenstadt teil – und stellten den Stadträten viele Fragen zu den Verkehrsabstimmungen Im Vorfeld der beiden Verkehrsabstimmungen lädt der Frauenfelder Stadtrat zu sechs Stadtspaziergängen. Am Samstagvormittag führten die Exekutivmitglieder Andreas Elliker und Fabrizio Hugentobler interessierte Stimmbürger während anderthalb Stunden durch die Innenstadt, standen dabei Red und Antwort.

Stadtrat Fabrizio Hugentobler erklärte den Rundgangteilnehmern in der Mittelgasse die beiden Vorlagen. Bild: Christof Lampart

Am 15.Mai schafft das Frauenfelder Stimmvolk Klarheit, stimmt es doch dann über einen Bruttokredit-Rahmenkredit für die Aufwertung von Strassenräumen und über die Grundsatzfrage ab, ob die Altstadt autofrei werden soll. Wichtige Fragen, deren Beantwortung das Bild Frauenfelds, egal wie der Entscheid an der Urne ausfallen wird, zukünftig prägen wird.

Stadtrat Andreas Elliker (rechts) mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf der Zürcherstrasse in der Altstadt. Bild: Christof Lampart

Kein Wunder also, dass am Samstag bei der Stadtführung durch die Alt- und Vorstadt 20 Personen teilnahmen, um sich selbst ein Bild vom Entwicklungspotenzial der Stadt zu machen. Angeführt von den Stadträten Andreas Elliker (SVP, Departement Bau und Verkehr) und Fabrizio Hugentobler (FDP, Departement Werke, Freizeitanlagen und Sport) startete die Gruppe beim Sämannsbrunnen und wanderte über die katholische Stadtkirche und das Staatsarchiv die Ringstrasse hinauf, bevor sie dann über den Botanischen Garten und den Glaspalast am Ende wieder in der Nähe des Ausgangspunktes ankam.

Kritische Anmerkungen auf der anderthalbstündigen Rundgang

Stadtrat Fabrizio Hugentobler erläuterte die Situation bei der katholischen Stadtkirche. Bild: Christof Lampart

Dabei zeigte sich eines: Je länger der anderthalbstündige Rundgang währte, desto häufiger und kritischer wurden Fragen. Während beispielsweise die Stadtplanung beim Murgbogen praktisch stillschweigend gutgeheissen wurde und auch der Bruttokredit über 11,3 Millionen Franken von niemanden in seiner Sinnhaftigkeit angezweifelt wurde, tat sich die Gruppe in der laufenden Diskussion um Strassen- und Werkleitungssanierungen und erst recht bei der Frage, ob die Altstadt autofrei werden soll, schwer. Eine ältere Dame mit Rollator brachte es auf den Punkt, was viele ähnlich äusserten:

«Es wäre schön, wenn man in der Altstadt einfach herumspazieren könnte, ohne auf den Verkehr achten zu müssen. Aber ich verstehe auch die Gewerbetreibenden, die Angst haben, dass noch mehr Kunden ausblieben.»

Eine klare Mehrheit dafür oder dawider liess sich somit an diesem Samstagvormittag nicht ausmachen.