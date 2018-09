Viel Akrobatik und Gesang an der Schlattinger Abendunterhaltung Zur Begeisterung aller lud die Rocket Girls Dance Formation am Wochenende zu ihrer siebenten Abendunterhaltung in die Rodenberghalle in Schlattingen ein. Von der bekannten Eschenzer Sängerin Laura Strasser etwa gab es eine Darbietung mit einem Halleluja und einer lustigen Geschichte über eine Thuja. Dieter Ritter

Die Rocket Girls schlossen ihren Auftritt mit einer effektvollen Hebefigur ab. (Bilder: Dieter Ritter)

Die Veranstalter kündigten den Anlass als Show des Jahres an. Sie zeigten damit ihren berechtigten Stolz auf das vielseitige und hochstehende Programm mit Tanz, Akrobatik und Gesang. Am Freitag blieben nur einzelne der rund 330 Plätze unbesetzt, am Samstag war die Halle ausverkauft.

Basis-Schritte in anmutigen Kostümen

Mit dem Auftritt der «Rocket-Sweeties» startete die Reihe der Rock'n'Roll-Tänze. Die 4- bis 6-jährigen Mädchen zeigten in anmutigen Kostümen, dass sie die Basis-Schritte schon fast so beherrschen wie die Grossen. Trotz höchster Konzentration war ihnen die Freude am Tanz deutlich anzusehen. Aufsteigend nach Alter traten die weiteren Gruppen auf mit total mehr als hundert Tänzerinnen. Rock'n'Roll ist ein anspruchsvoller Leistungssport. Wie von Zauberhand angetrieben, flogen Beine in atemberaubendem Tempo und in präziser Übereinstimmung mit der Musik über die Bühne. Die Bewegungen waren so synchron, dass es fast so aussah, als hätte jemand einen Spiegel auf die Bühne gezaubert. Für weniger Sport, dafür umso mehr Klamauk sorgten die Rocket Boys. Sechs Männer und zwei Buben machten Schwimmübungen in einem Bassin. Sie trugen lustige Badekappen, tauchten vor- und rückwärts ins fiktive Nass und bei der Wassergymnastik waren nur die Füsse sichtbar. Es war zum Schreien komisch.

Den «Rocket-Sweeties» war die Freude an der Bewegung deutlich anzusehen.

Die Akrobatikgruppe Esperienza aus Hinwil brachte Zirkusluft in die Halle. Fünf junge Frauen jonglierten mit Bällen und zeigten Hebefiguren und komplizierte Pyramiden. Mit ihrem Spektakel verdienten sie sich einen Riesenapplaus. Zweimal gehörte die Bühne der Rocksängerin Laura Strasser aus Eschenz. Sie sang bekannte Melodien mit eigenem Text. Zur bekannten Melodie Hallelujah von Leonard Cohen sang sie Thuja und erfand dazu eine lustige Geschichte über eine Thuja-Hecke. Mit ihrer schönen Stimme und Ausstrahlungskraft begeisterte sie das Publikum. Strasser wirkte im Musical Hair mit und nahm am Voice of Switzerland teil.

Laura Strasser aus Eschenz sang bekannte Melodien mit eigenem, lustigem Text.

Schlussbild mit sämtlichen Tänzerinnen und Tänzern

Den ganzen Abend herrschte Hochstimmung im Saal. Es regnete Applaus, Pfiffe und begeisterte Beifallsrufe. Besonders lustig war es in der «Sirup-Kurve», wo die Kleinsten direkt am Bühnenrand sitzen durften und ihren Gspänli und Geschwistern auf der Bühne zujubeln konnten. Patrick Zahn führte als Moderator durch den Abend. Er hat langjährige Erfahrung als Rock'n'Roll-Tänzer und trainiert einmal pro Woche die Rocket Girls. Sein Können bewies er bei einem Auftritt mit dem «Double Duo». Die zwei Paare zeigten perfekten Rock'n'Roll, temporeich und mit akrobatischen Hebefiguren. Zum Schluss versammelten sich alle mehr als hundert Tänzerinnen und Tänzer in ihren farbenfrohen Kostümen auf der Bühne. Es war ein grossartiges Bild. Wer Lust auf Mehr hat, kann die Rocket Girls schon am nächsten Wochenende wieder bewundern. Sie sind mit einem Showauftritt an der Kunstturner-Schweizermeisterschaft in Schaffhausen zu sehen.

Der Verein Rocket Girls wurde vor neun Jahren gegründet. Mehr als hundert Mädchen und Frauen tanzen in sechs Altersgruppen. Kinder dürfen schon ab vier Jahren mitmachen.