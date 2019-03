Pfadi Diessenhofen beteiligte sich am nationalen Schnuppertag Am Samstag gewährte die Pfadi Diessenhofen anlässlich eines Schnuppertages Einblick in ihre Aktivitäten. Pfaditugenden wie Teamgeist und Organisationstalent standen dabei im Mittelpunkt. Dieter Ritter

Das Spinnennetz ist eine herausfordernde Station des Schnuppertages. (Bild: Dieter Ritter)

44 Kinder besammelten sich beim Primarschulhaus Schlattingen. Zehn davon nahmen zum ersten Mal an einer Pfadiübung teil. «Elanio im Flunkerwald» sei das Thema des Tages, sagte Zina Christinger. Sie leitete die Übung. Die Pfadis trugen die traditionelle Uniform mit rot-gelber Krawatte, entsprechend den Diessenhofer Farben. Die Hemden der Wölfe (6 bis 10 Jahre alt) waren blau, der Pfadis (10 bis 14 Jahre) braun und der Pios (ab 14 Jahren) rot. Die Leiter hatten sich als Fantasie-Figuren verkleidet.

Der Schnuppertag lief als spannende Geschichte ab, die am südlichen Waldrand des Rodenbergs geschah. Der verwunschene Ort mit der geheimnisvollen «Negerkiesgrube» und engen Gräben war die ideale Kulisse für den «Flunkerwald». Hier spielten die Leute der Umgebung schon vor Generationen Verstecken oder Räuber und Poli. Zuerst mussten mit Hilfe eines einfachen Krokis vier Stationen gefunden werden. Dort konnten Zutaten zu einem Zaubertrank gesammelt werden, der es möglich macht, eine verhexte Karte zu lesen. Diese führt zu einem Schatz. An der ersten Station galt es, Getränke zu testen und zu benennen. Bei richtiger Lösung gab es eine erste Zutat.

An weiteren Posten bastelten die Kinder einen Zauberstab oder malten in riesigen Buchstaben den Text «Pfadischnuppertag 2019» auf die Strasse. Besonders knifflig war die Aufgabe, eine Person durch ein Spinnennetz aus Seilen zu heben, ohne es zu berühren. «Das erfordert Teamgeist und Organisationstalent», erklärte Zina. Das seien Fähigkeiten, die bei der Pfadiarbeit eine hohe Priorität hätten, sagte sie. Die Leiter vermittelten den ihnen anvertrauten Kindern auch die traditionellen Pfadigesetze. Sie lauten entscheiden und Verantwortung tragen, einander helfen und Sorge tragen zur Natur und allem Leben.

Zusammenschluss nach Geschlechtertrennung

Die Pfadi Region Diessenhofen «Turmfalke & Rhy» wurde im März 1994 gegründet. Es war ein Zusammenschluss der Bubenpfadi und der Mädchenpfadi. Diese nach Geschlechtern getrennten Abteilungen gab es in Diessenhofen schon seit 1933 (Buben) respektive 1943 (Mädchen). Heute hat die Pfadi rund 80 Aktivmitglieder. Das Angebot ist an das Alter der Kinder angepasst. In der Wolfsstufe, 6- bis 10-jährig, steht Spiel und Spass im Vordergrund, die Pfadistufe, 10- bis 14-jährig, befasst sich mit Pfadfinder-Techniken wie Erste Hilfe, Morsen, Kompass, sowie Holzarten und Tiere erkennen. In der Piostufe, 14- bis 17-jährig, gilt es, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig Übungen zu organisieren und zu leiten. Die Rover, älter als 17, stellen das Leiterteam.

Zina Christinger und Fabio Schmid leiten die Pfadi Diessenhofen gemeinsam. Zina ist 23 Jahre alt und studiert Ergotherapie in Winterthur. Fabio, 21-jährig, studiert Önologie in Deutschland. Das Pfadiheim ist in der Gemeindschüür in Schlattingen untergebracht. Im Jahr 2004 bauten die Pfadis in Freiwilligenarbeit zwei grosszügige Räume, eine Küche und Toiletten ein.

18 Firmen unterstützen die Pfadis finanziell. Dazu kommen Produktspenden für die Lager. Der grösste Ausgabenposten ist die Abgabe an die Pfadi Thurgau. Der Kanton braucht das Geld für die Ausbildung und für die Pfadi-Helpline. Diese Notfallnummer steht bei Unfällen und Sachschäden zur Verfügung und bei Straftaten an oder von Pfadis.