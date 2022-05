Versteigerung Andy Warhols 195-Millionen-Kunstwerk wurde in New York versteigert – einst war es im Besitz des Thurgauer Kunsthändlers Thomas Ammann Die «Shot Sage Blue Marylin» von Andy Warhol stammt aus der Sammlung des gebürtigen Ermatingers Thomas Ammann. Der erfolgreiche Kunsthändler zählte Stars wie Audrey Hepburn und Elizabeth Taylor zu seinen Freunden. Der Erlös aus dem Verkauf der Bilder soll notleidenden Kindern zu Gute kommen.

Geboren und aufgewachsen in Ermatingen: Der erfolgreiche Kunsthändler Thomas Ammann. Bild: Wikimedia

Er hatte alles, was es braucht, um erfolgreich zu sein: Der gebürtige Thurgauer Thomas Ammann war begabt, charmant und sah gut aus. Vor allem aber verfügte er über einen unschlagbaren Instinkt für Kunst. Schon mit Mitte 30 zählte Ammann zu den erfolgreichsten Kunsthändlern seiner Zeit. Zu seiner Sammlung gehörte auch Andy Warhols «Shot Sage Blue Marylin». Das Werk ist in der Nacht auf Dienstag vom Auktionshaus Christie's in New York für 195 Millionen Dollar versteigert worden. Es ist damit das teuerste Bild des 20. Jahrhunderts. Das Geld fliesst in eine Stiftung und soll für benachteiligte Kinder verwendet werden.

Vater Emil besass eine Mineralstoffhandlung

Einer der angesehensten Kunsthändler der Welt kommt aus Ermatingen: Thomas Ammann wurde 1950 als jüngstes von vier Kindern am Untersee geboren, sein Vater Emil besass eine Mineralstoffhandlung. Schon als Teenager fing Ammann an, Kunst zu sammeln. Als 18-Jähriger begann er in der Zürcher Galerie Bruno Bischofsberger zu arbeiten. Hier lernte er Andy Warhol kennen und wurde zu einem engen Freund des amerikanischen Pop-Art-Künstlers.

Die legendäre salbeiblaue Marylin von Andy Warhol. Bild: Getty Images

Ammann schenkte Warhol eine Minox-Kamera

Mit Warhol tauchte er ein in die pulsierende Kunstszene von New York. Ammann schenkte Warhol die 35-mm-Minox-Kamera mit welcher der Künstler das Nachtleben der Metropole porträtierte. Ammanns sicheres Gespür für Kunst und seine Diskretion liessen ihn in die Top-Liga der Kunsthändler und Sammler aufsteigen. Er besass ein Haus am Zürichberg, ein Chalet in Gstaad und eine Wohnung in der Upper East Side von New York. Er speiste mit Audrey Hepburn und Elizabeth Taylor. Zu seinen Kunden, die oft auch seine Freunde waren, zählten der Modeschöpfer Yves Saint Laurent und Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza.

Eine eigene Galerie in Zürich zusammen mit der Schwester

Mit 27 Jahren gründete Thomas Ammann seine eigene Galerie zusammen mit seiner Schwester Doris «Ammanns Fine Art». Er handelte nicht nur mit Kunst, sondern förderte auch junge Künstler. Schon zu Lebzeiten engagierte sich Ammann im Kampf gegen die Immunkrankheit Aids, der damals viele prominente Künstler zum Opfer fielen. Ammann selbst wurde nur 43 Jahre alt.

Am 18. November 1993 fand im Solomon R. Guggenheim Museum in Manhattan eine Gedenkveranstaltung zu Ehren von Thomas Ammann statt. Zu den Hauptrednern gehörten unter vielen anderen Ernst Beyeler und Bianca Jagger.

Auch Doris Ammann besass ein untrügliches Gespür für Kunst

Nach seinem Tod führte Doris Ammann die Galerie mit Geschick und Sachverstand weiter. 2021 starb sie im Alter von 77 Jahren. In ihrem Testament verfügte sie, dass die Sammlung bestehend aus über hundert Werken rasch verkauft werden soll. Da weder Thomas noch Doris Ammann Kinder hatten, soll das Geld innert drei bis sechs Jahren notleidenden Kindern zu Gute kommen. Nachlassverwalter ist Doris Ammanns langjähriger Lebenspartner Georg Frei.