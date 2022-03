Versammlung Mit kleinen Schritten vorwärts: Evangelische Kirchgemeinde Warth-Weiningen plant in physischer Abwesenheit des Präsidenten ihre Zukunft Die Kirchenbürgerinnen und Kirchbürger von Evangelisch Warth-Weiningen haben Anna Nobs in die Synode der Thurgauer Landeskirche gewählt. Die Jahresrechnung schliesst mit einer schwarzen Null.

Judith Berliat führt in physischer Abwesenheit von Thomas Bachofner, der wegen Corona live zugeschaltet war, durch die Versammlung. Bild: Evi Biedermann

Alle 25 Stimmberechtigten legten am Dienstag ihren Wahlzettel zu Gunsten von Anna Nobs in die Urne. Anwesend waren 25 von insgesamt 446 stimmberechtigten Mitgliedern. Die einstige Kirchenpräsidentin tritt damit die Nachfolge von Peter Sauder an, der nach zwölf Jahren in der Synode zurücktritt. Anna Nobs war aus privaten Gründen verhindert, die Wahl persönlich anzunehmen, hatte aber der Behörde vorsorglich mitgeteilt, dass sie die Wahl annehme, falls sie gewählt werde.

Ebenfalls nicht vor Ort war Thomas Bachofner. Der Kirchenpräsident ist coronapositiv, war jedoch online zugeschaltet. Durch die Versammlung führten deshalb Pflegerin Heidi Sauder und Behördenmitglied Judith Berliat.

Verlust bei gleichbleibendem Steuerfuss

Thomas Bachofner, Präsident der Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Warth-Weiningen. Bild: PD

Die Rechnung 2021 schliesst mit einer schwarzen Null, budgetiert war ein Verlust 33‘255 Franken. Einmal mehr konnten im letzten Jahr weniger Veranstaltungen durchgeführt und mehr Steuereinnahmen verbucht werden. Das Budget 2023 indes rechnet bei gleichbleibendem Steuerfuss von 20 Prozent mit einem Verlust von 26‘150 Franken.

Gewichtiger Posten darin ist eine Projektstudie von 12‘500 Franken, die zur Optimierung der Heizsituation und der dazugehörigen Steuerung in der Kirche in Auftrag gegeben wurde. Ebenfalls soll geprüft werden, ob auf dem Kirchgemeindehaus die Installation einer Fotovoltaikanlage sinnvoll ist.

Abendgottesdienst, Filmgottesdienst und Spielnachmittag

Am Retraitetag Anfang dieses Jahres befasste sich die Kirchenbehörde mit der Frage, ob die Kirchgemeinde Warth-Weiningen respektive deren Strukturen zukunftsfähig sind. Die Diskussionen hätten ergeben, dass dabei weniger die Strukturen zählten, sondern die Haltung massgebend sei, sagte Judith Berliat.

«Wir meinen, dass wir auch in kleinen Schritten etwas bewegen können.»

Autonomie und selber vor Ort entscheiden zu können, habe viele Vorteile. Als kleine Gemeinde sei man überschaubar und habe kurze Wege. «Matchentscheidend wird sein, ob es uns gelingt, vakante Sitze in der Kirchenbehörde zu besetzen.» Angedacht sind auch ein Abendgottesdienst, ein Filmgottesdienst und ein Spielnachmittag für Jung und Alt. Zudem wünscht sich die Kirchenbehörde mehr Musikerinnen, Sänger und Lektorinnen, die den Gottesdienst mitgestalten.