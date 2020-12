Versammlung Kirchgemeinde Frauenfeld trotzt dem Virus und hält Anfang Januar ihre Budgetversammlung ab Am 11. Januar will die evangelische Kirchgemeinde ihre Versammlung durchführen. Es geht vor allem ums Geld und um Personelles.

Die Stadtkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit der evangelischen Kirchgemeinde (in der Bildmitte). Bild: Olaf Kühne

Für politische Versammlungen gilt lediglich ein Verbot über 50 Personen. Deshalb will die evangelischen Kirchgemeinde ihre geplante Budgetversammlung vom Montagabend, 11. Januar, ab 19.30 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit durchziehen, wozu in diesen Tagen die Botschaften in die Haushalte verschickt worden sind.

Livestream in den Kirchensaal nebenan

Heinz Stübi, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, rechnet nicht mit mehr als 50 anwesenden Stimmbürgern. Täuscht er sich, ist die Kirchgemeinde vorbereitet. Denn in der Kirche finden mit den nötigen Coronaschutzmassnahmen 50 Personen Platz. Und sollten es mehr werden, liegt nebenan der Kirchensaal, der weiteren 50 Personen Platz bieten könnte. Stübi sagt:

Heinz Stübi, Präsident der Kirchenvorsteherschaft. Bild: PD

«Dann übertragen wir die Versammlung per Livestream nach nebenan.»

Auf der Traktandenliste dominiert das Budget 2021, das bei Gesamtausgaben von 4,56 Millionen Franken mit einem Verlust von rund 146'000 Franken rechnet. Obwohl Stübi damit rechnet, dass die aktuelle Krise die Finanzlage noch verschärfen dürfte, legt die Kirchenvorsteherschaft ihren Stimmbürgern gleichzeitig einen unveränderten Steuerfuss von 16 Prozent vor.

Tiefere Kosten beim Personal- und Sachaufwand

Die grössten Veränderungen gegenüber dem Budget des laufenden Jahres betreffen Personal- und Sachkosten. Beim Personal sinken die Ausgaben um 3,6 Prozent einerseits wegen dreier Wechsel, andererseits wegen des mit dem Austritt von Pfarrer Jürg Buchegger tieferen Pfarrpensums von 50 statt 65 Prozent. Bei den Sachkosten hat die Kirchgemeinde an mehreren Stellen tiefere Beiträge budgetiert, was einer Abnahme von neun Prozent entspricht.

Personenwahlen stehen mehrere an. Einerseits stellt sich Theodor Herzog für den vakanten Sitz in der Rechnungsprüfungskommission zur Verfügung. Und für die Evangelische Synode lässt sich nach dem Rücktritt von Tobias Keller infolge Wegzugs Stefan Hilzinger aufstellen.