Versammlung Geplante Gourmetwanderung: Dorfverein Gerlikon in Frauenfeld läutet sein Jubiläumsjahr zum 25. ein Der Dorfverein Gerlikon wurde 1997 gegründet. An der 25. Jahresversammlung stehen gesellige Anlässe im Zentrum.

Alter und neuer Vorstand des Dorfvereins vor dem Eingang zur Kapelle. Bild: Manuela Olgiati

«Dorfgemeinschaft in der sonnigsten Ecke.» Mit Humor führte Präsident Daniel Vontobel am Freitagabend durch die 25. Jahresversammlung des Dorfvereins Gerlikon. In der Kapelle nahmen 57 Mitglieder sowie Gäste teil. Die Geselligkeit hat sich der Dorfverein auf die Fahnen geschrieben.

Es gab eine Rückschau auf Anlässe und einen Ausblick. Im 25. Jubiläumsjahr steht im Juni eine Gourmetwanderung bevor. In seinem Grusswort sprach Stadtpräsident Anders Stokholm vom solidarischen Verein. Strassenverkehr beschäftige Stadt und Land. Themen des Stadtrates seien alternative Lösungen in der Fernwärme. Stokholm erwähnte Herausforderungen mit 170 ukrainischen Flüchtlingen, die privat bei Frauenfeldern wohnen.

Präsident Daniel Vontobel ehrt Maja Kübler. Bild: Manuela Olgiati

Wahlen und Lob für zwei zurückgetretene Mitglieder

Daniel Vontobel wurde als Präsident bestätigt. In Globo wiedergewählt sind die Vorstandsmitglieder mit Kassier Reto Morgenthaler, Vizepräsident Tobias Lingg, Margrit Kunz, Priska Boos Gerber und Jeannine Storrer. Für die zurückgetretenen Mitglieder Claudia Huber und Rolf Waldburger, deren Arbeit herzlich verdankt wurde, wählten die Stimmberechtigten neu Ariane Söhner als Leiterin Milchhüsli und Iris Kübler.

Präsident Daniel Vontobel verabschiedet Claudia Huber aus dem Vorstand. Bild: Manuela Olgiati

Als Revisoren sind Jürg Müller und Bruno Bünter wiedergewählt, Ersatzmitglied Revision ist neu Matthias Stillhard. Vontobel ehrte zudem Maja Kübler für ihr Engagement, schliesslich trafen sich die Gerliker im Anschluss an die Versammlung in der «Maja-Schüür» zum Risottoplausch.

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder Ariane Söhner und Iris Kübler. Bild: Manuela Olgiati

Säumige Zahlungen von Mitgliederbeiträgen

Die Jahresrechnung 2021, die Kassier Reto Morgenthaler erläuterte, schliesst bei einem Aufwand von 8300 Franken mit einem Verlust von 1200 Franken ab. Morgenthaler erwähnte ein Minus von 1000 Franken an fehlenden Einnahmen von säumigen Mitgliederbeiträgen. Das Vermögen beträgt 31'000 Franken, und weitere 34'000 Franken sind zweckgebunden.