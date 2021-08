Versammlung Die Thurgauer Freisinnigen geben das Jawort für die Eheschliessung Die FDP Thurgau stellte bei ihrer Mitgliederversammlung die Parolenfassung für die «Ehe für Alle» ins Zentrum.

FDP-Thurgau-Präsident Gabriel Macedo und die Zürcher FDP-Nationalrätin Doris Fiala. Judith Schuck

Bei der Diskussion um die Abstimmung vom 26. September zur Zivilgesetzbuchänderung, die gleichgeschlechtlichen Paaren nicht nur die eingetragene Partnerschaft, sondern den identischen Ehe-Status wie einem heterosexuellen Paar ermögliche soll, ging es heiss her. Die Zürcher FDP-Nationalrätin Doris Fiala war als Gastrednerin in den Neubau von Auto-Lang in Kreuzlingen geladen und plädierte mit Leidenschaft und Herz für die Gesetzesänderung. Marcel Wittwer von der EDU Thurgau legte seine Kontra-Argumente offen dar.

FDPler Matthias Kradolfer, der auch als Bundesrichter tätig ist, moderierte das Streitgespräch: Im Wesentlichen ginge es darum, dass die Ehen geschlechtsneutral werden, die Institution Ehe geöffnet, die Rechtsverhältnisse zum Kind sowie die gleichgeschlechtliche Adoption und Samenspende gesetzlich geregelt werden sollen.

Doris Fiala nahm die Pro-Argumentation ein und sagte:

«Als Freisinnige bedeutet für mich Freiheit, dass sich jeder mit dem Menschen zusammentun kann, mit dem er leben und Kinder haben möchte. Das bedeutet in erster Linie, Verantwortung füreinander zu übernehmen.»

Liebe habe überhaupt viel mit Verantwortung zu tun. Auch heute sei der Schritt, öffentlich zu seiner Sexualität zu stehen, häufig noch schwierig.

«Die ‹Ehe für Alle› ist die richtige Grundlage für diejenigen, die Verantwortung übernehmen wollen. Zwar hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan.»

Fiala findet aber, dass die Realität der Theorie in vielem noch nachhinke. Gerade auch im Hinblick auf die Kinder in homosexuellen Beziehungen, könnten klare gesetzliche Regelungen den Alltag für sie besser strukturieren. Sie wünsche sich darum ein beherztes Ja zu Gunsten der Kinder.

Nein wegen der Kinder

Gerade wegen der Kinder möchte Marcel Wittwer von der EDU Thurgau, der als Vertreter der Kontra-Seite eingeladen war, ein Nein an der Urne. Kinder zu haben sei ein grosses Glück, aber kein Paar habe einen Anspruch darauf, wenn es nicht auf natürlichem Wege klappe. Für heterosexuelle Paare seien die Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin sehr strikt geregelt.

«Nur wer unfruchtbar ist, bekommt medizinische Hilfe. Wie kann man aber bei einem lesbischen Paar von Unfruchtbarkeit sprechen?»

Die Erweiterung der Vorlage zur erleichterten Adoption und Samenspende für gleichgeschlechtliche Paare käme einem Pauschalanspruch gleich, dass Homosexuelle einen Anspruch auf Kinder haben sollen. Zudem sei es für Kinder wichtig, einen Vater zu haben und diesen zu kennen, was bei Samenspenden nicht immer möglich sei.

Ramon Weber, Präsident der Jungfreisinnigen Thurgau, sprang Fiala zur Seite: «Wir sagen einstimmig Ja, denn es gibt wohl kaum etwas Liberaleres, als wenn zwei sich lieben können.» Bei der Parolenfassung kamen 48 Ja-Stimmen auf 8 Nein und 4 Enthaltungen.

Die 99 Prozent-Initiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» wurde bereits mit einem klaren Nein bei nur einer Ja-Stimme abgelehnt.