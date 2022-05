Versammlung «Das werden fünf bis sechs harte Monate»: Projekt zur Rössli-Kreuzung stösst an Matzinger Versammlung auf Wohlwollen Die brandneuen Pläne zur neuralgischen Rössli-Kreuzung füllten am Dienstagabend die Matzinger Gemeindeversammlung.

Der stellvertretende Kantonsingenieur Benedikt Eberle informiert die Versammlung neben Gemeindepräsident Peter Schellenberg (links) über das Projekt Rössli-Kreuzung. Bild: Olaf Kühne

Wenn vor einer Gemeindeversammlung reihenweise zusätzliche Stühle erforderlich sind, stehen üblicherweise brisante Geschäfte auf der Traktandenliste. Im Falle von Matzingen am Dienstagabend hatte der Gemeinderat zwar lediglich den Rechnungsabschluss zu unterbreiten. Indes lud die Gemeinde vorab zu einer halbstündigen Information über die neuralgische Rössli-Kreuzung.

Wie man das gewichtigste Matzinger Verkehrsproblem lösen will, darüber hatten Kanton und Gemeinde vorab am Nachmittag bereits die Presse informiert (unsere Zeitung berichtete). Am Abend dann zeigten der stellvertretende Kantonsingenieur Benedikt Eberle und Projektleiter Sascha Lieberherr in der prall gefüllten Mühli-Turnhalle, wie man 2023 mittels Ampeln, Abzweigespur und Bahnschranken dem letzten ungesicherten Bahnübergang zwischen Wil und Frauenfeld sowie seiner komplexen Strassensituation zu Leibe rücken will.

Chronologie der Ereignisse: Der lange Streit um die Matzinger Rössli-Kreuzung Mai 2011: Ein Planungsbüro empfiehlt eine T-Knotenlösung mit verkehrsabhängiger Lichtsignalanlage und die Einführung eines Linksabbiegeverbots in die Altholzstrasse. Januar 2012: Während der öffentlichen Planauflage gehen Einsprachen ein. Sie richten sich vor allem gegen das Linksabbiegeverbot. Mai 2013: Die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) AG kündigt dem Bundesamt für Verkehr (BAV) eine Überarbeitung der Planvorlage an. Sie beinhaltet statt des Linksabbiegeverbots die Unterbrechung der südlichen Altholzstrasse mittels versenkbarer Poller und Sackgasstafeln. Oktober 2013: Während der zweiten öffentlichen Auflage gehen 13 Einsprachen ein. November 2014: Das Planungsbüro prüft das vorgesehene Projekt und hält fest, dass es zu einer Verlagerung von täglich maximal 1000 Fahrzeugen von der Altholz- in die Oberdorfstrasse kommen würde.

Mai 2019: Das BAV genehmigt das Projekt. September 2020: Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde mehrerer Privater gut. (rha)

Wurde das letzte Projekt 2020 noch von mehreren Einsprechern erfolgreich bis vor Bundesverwaltungsgericht bekämpft, war dieses Mal ein breites Wohlwollen der neuen Lösung gegenüber spürbar. Zahlreiche Fragen aus dem Publikum betrafen Details des Vorhabens sowie weitere neuralgische Verkehrspunkte.

Durchgangsverkehr möglichst grossräumig umleiten

Fundamentalopposition war hingegen nicht zu vernehmen. So wollte jemand wissen, wie sich denn der Verkehr während der Bauphase gestalten werde. Eberle sagte freimütig:

«Das werden fünf bis sechs harte Monate.»

Die Hauptstrasse werde mindestens als Einbahn betrieben, man versuche aber, den Durchgangsverkehr möglichst grossräumig umzuleiten. Wo denn künftig der Veloweg der Sekschüler durchführen werde, wollte ein weiterer Bürger wissen. «Es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass wir schlicht keinen Platz für Velospuren haben», antwortete Eberle. Die anschliessende Frage eines direkten Anwohners nach einem sogenannten Flüsterbelag konnte Eberle hingegen bejahen.

Marginaler Gewinn statt tiefrotes Minus

Mit zwei Flaschen Wein konnte Gemeindepräsident Peter Schellenberg schliesslich die beiden Kantonsmitarbeiter verabschieden und die eigentliche Gemeindeversammlung eröffnen. Einziges traktandiertes Geschäft war der Rechnungsabschluss der politischen Gemeinde. Wohl nicht zuletzt, weil sich sie Rechnung 2021 mit einem Überschuss von knapp 19’000 Franken anstelle des budgetierten Verlustes von 394’000 Franken äusserst positiv präsentierte, winkten die 113 Stimmberechtigten das Geschäft diskussionslos durch.

Gemeindepräsident Peter Schellenberg leitet die Versammlung. Bild: Olaf Kühne

So blieb denn zu früher Stunde noch Zeit für zahlreiche Informationen zum weiteren Geschehen in der Gemeinde. Über die derzeit laufende Überarbeitung der veralteten Gemeindewebsite und die dadurch ermöglichten Neuerungen berichtete Gemeindeschreiberin Sara Carracedo. Und vom Frauenfelder Ingenieurbüro BHA-Team war Raumplaner Christoph Brugger gekommen, um den aktuellen Stand der Revision von Richt- und Zonenplan aufzuzeigen.

Brugger berichtete, dass sich die Pläne nun bis Mitte Juni in der Vernehmlassung befinden, und forderte die Anwesenden auf, sich einzubringen. Die öffentliche Auflage werde dann «nach den Sommerferien» erfolgen. Über den Zonenplan schliesslich wird die Budgetgemeindeversammlung Ende Jahr befinden. Selbstredend standen dann beim anschliessenden Apéro wieder die Pläne zur Rössli-Kreuzung im Fokus.