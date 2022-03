Versammlung 320’000 Franken für grösseres Lehrerzimmer, gleichbleibender Steuerfuss: Rickenbacher Stimmvolk genehmigt alle Traktanden Dass das Lehrerzimmer dereinst ausgebaut werden müsste, war allen bei der Schulgemeindeversammlung in Rickenbach Anwesenden klar. Die Stimmberechtigten stimmen der Erweiterung ohne Gegenstimmen zu – und genehmigen auch das Budget 2022.

Leo Haas führt als Präsident durch die einstündige Gemeindeversammlung der Primarschule Rickenbach. Bild: Christoph Heer

Die Rickenbacher Schulgemeindeversammlung ging überaus geschmeidig vonstatten. Von 1562 Stimmberechtigten kamen am Montagabend lediglich deren 33 in die Mehrzweckhalle. Und diese hatten während der einstündigen Versammlung keinen einzigen Einwand.

So bleibt der Steuerfuss bei seinen 62 Prozent und das Budget 2022 wird mit einem Aufwandüberschuss von 284’562 Franken, bei einem Ertrag von gut 4 Millionen Franken und einem Gesamtaufwand von rund 4,3 Millionen Franken, ebenfalls durchgewunken.

Die Traktanden waren zugegebenermassen nicht gerade prickelnd – und bereits im Vorfeld der Versammlung unbestritten. Etwa die Erweiterung des Lehrerzimmers im Thurlindenschulhaus: Es genügt längst nicht mehr den Bedürfnissen der Primarschule. Die Schülerzahlen steigen stetig, was auch einen Zuwachs bei den Lehrpersonen bedeutet. Die Lehrkräfte wichen infolge Platzmangel in den Singsaal aus, wie während der Coronazeit gefordert. Dass dies auf Dauer keine zufriedenstellende Lösung ist, leuchtet allen Anwesenden ein. Primarschulgemeindepräsident Leo Haas sagt:

«Es ist daher dringend nötig, für ein grösseres Lehrerzimmer zu sorgen.»

An der Schulgemeindeversammlung vom vergangenen Jahr wurde ein Planungskredit über 30’000 Franken beantragt und durch den Souverän genehmigt. Über die Problematik sind die Stimmberechtigten also längst im Bilde, weshalb sie nun den Kredit über 320'000 Franken für die Erweiterung des Lehrerzimmers ohne Gegenstimmen genehmigen.

Gerade einmal 33 Stimmberechtigte kamen am Montagabend zur Schulgemeindeversammlung. Bild: Christoph Heer

Erweiterung gegen Norden

Der Architekt empfahl, die Erweiterung des Lehrerzimmers gegen Norden zu vollziehen. Schlussendlich soll sich ein Innenraum bilden, der vielfältig und gemäss den Bedürfnissen des Schulbetriebs genutzt werden kann. Will heissen; ob Konvent-Bestuhlung, Pausenbestuhlung oder für kleinere Sitzungen, der Vielfältigkeit wird Sorge getragen.

Da nach sieben Jahren Amtszeit, innerhalb der Primarschulbehörde Rickenbach, Andreas Bommer unlängst seinen Rücktritt bekanntgegeben hat, verkündete Präsident Leo Haas, dass sich am Wahltermin vom 15. Mai Markus Matti in die Behörde wählen lassen will. Haas selbst will sein Amt noch drei Jahre ausführen, wie er sagt.