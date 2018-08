Verletzte auf Riesenrutsche in Steckborn: «Wir vermuten, dass ich schon in der Luft bewusstlos war»

Summer-Slide-Rutsche in Steckborn wegen Unfällen geschlossen

Nachdem sich am Freitag mehrere Besucher beim Sprung in den Untersee vor Steckborn verletzt hatten, beenden die Veranstalter von Summer Slide das Rutschvergnügen frühzeitig. Am Wochenende bleibt die riesige Rutschbahn aus Sicherheitsgründen geschlossen.