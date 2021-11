Glosse Auf den Hinterthurgauer Bezirkshauptort ist einfach Verlass Südsicht auf das verlässliche Abstimmungsverhalten der Münchwilerinnen und Münchwiler.

Im September fanden die Münchwiler, dass die marode Turnhalle Oberhofen bleiben muss. Im November fanden sie, eine Sanierung kann man sich aber sparen. Bild: Donato Caspari

In Zeiten, in denen alles drunter und drüber geht, in denen auf nichts mehr Verlass ist und in denen die halbe Welt auf dem Kopf zu stehen scheint, ist es umso schöner, einen festen Anker zu haben. Etwas, das einem Geborgenheit vermittelt. Etwas, auf das man sich verlassen kann.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

Münchwilen ist einer dieser sicheren Werte. Auf die Münchwilerinnen und Münchwiler ist einfach Verlass. Gerade in Zeiten, in denen die meisten ihren Kompass verloren haben, kennen die Münchwiler ihre bewährte Richtung. Und die heisst: dagegen!

Gescheite Ortsdurchfahrt? Dagegen! Vernünftige Einheitsgemeinde? Dagegen! Schlauer Landverkauf? Dagegen! Neue Mehrzweckhalle? Dagegen!

Und weil sie diese Woche an ihrer Gemeindeversammlung auch nichts Neues mehr anfangen wollten: Bühnenanbau an die Waldegg-Halle? Dagegen! Sanierung der maroden Oberhofen-Halle? Dagegen!

Dass sie im Juni die sauteure Sanierung ihres Gemeindehauses genehmigten, war wohl mehr so eine Art Münchwiler Betriebsunfall. Kommt bestimmt nicht so bald wieder vor.