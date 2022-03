Verkehrsunfälle Mehr als doppel so viele wie im Vorjahr: 2021 verloren 14 Personen ihr Leben auf Thurgauer Strassen Im vergangenen Jahr ereigneten sich im Thurgau besonders viele tragische Unfälle. Am häufigsten verliefen sie für Fussgänger und Velofahrer tödlich. Im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten werden die Strassen dennoch kontinuierlich sicherer.

Anfang März 2021 fing ein Fahrzeug nach einem Unfall bei Sulgen Feuer, verletzt wurde niemand. Bild: Kapo TG

2021 geht als trauriges Jahr in die Unfallstatistik ein. Die Kantonspolizei Thurgau erfasste 1076 Verkehrsunfälle, 2,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das verdeutlicht die am Montag veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik. Dabei sticht die Häufung von besonders tragischen Ereignissen ins Auge. Obwohl der Verkehr zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Coronapandemie mengenmässig abnahm, ist 2021 geprägt von besonders folgenschweren Einzelereignissen auf den Thurgauer Strassen.

14 Menschen liessen im vergangenen Jahr ihr Leben aufgrund eines Verkehrsunfalls im Kanton Thurgau. Das sind mehr als doppelt so viele wie 2020, als die Unfallstatistik sechs Todesopfer auswies. «Die hohe Zahl an Todesfällen, die zu beklagen sind, hat uns negativ überrascht», sagt Ulrich Gloor, Chef der Thurgauer Verkehrs- und Seepolizei.

Die meisten tödlichen Unfälle geschehen innerorts

Die Hälfte der getöteten Verkehrsteilnehmer war zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs. In der Mitteilung der Kantonspolizei heisst es: «Zehn der im Jahr 2021 tödlich verunfallten Menschen waren besonders vulnerable Verkehrsteilnehmende: Sie waren zu Fuss (drei Personen), mit dem Fahrrad (drei Personen), mit dem E-Bike (eine Person) und mit dem Motorrad (drei Personen) unterwegs.» Die meisten tödlichen Unfälle ereigneten sich auf Strassen innerorts. Aus der Unfallstatistik geht ausserdem hervor: 12 der 14 Opfer waren männlich.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg auch die Zahl der Schwerverletzten von 141 auf 170 Personen deutlich an.

Tendenziell weniger Unfälle bei mehr eingelösten Fahrzeugen

Jürg Zingg, Kommandant der Kantonspolizei Thurgau, bedauert im Vorwort der Unfallstatistik, dass 2021 mehr Menschen ums Leben gekommen sind. Seit 2013 wies die Statistik nie mehr als acht Personen pro Jahr auf, die aufgrund eines Verkehrsunfalls tödlich verletzt wurden.

Hinter jeder Zahl verberge sich ein Opfer, sagt Gloor. «Das macht betroffen.» Der Blick auf die Unfall- und Opferzahlen über einen längeren Zeitraum verdeutliche aber die Wirkung der Präventionsarbeit der Kantonspolizei Thurgau, in enger Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt, dem Strassenverkehrsamt und dem Amt für Volksschule. Jeder Unfall werde genau angeschaut, möglicherweise die Infrastruktur verbessert, sagt Gloor. So könne etwa eine Verkehrssituation übersichtlicher gestaltet werden.

Ulrich Gloor ist Chef der Verkehrs- und Seepolizei des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Die Sicherheit habe auch etwa dank der Gurtentragepflicht oder Airbags laufend zugenommen, sagt Gloor. Noch Anfang der 1990er-Jahre verloren bei 1728 Verkehrsunfällen auf Thurgauer Strassen in einem Jahr 39 Menschen ihr Leben. Sowohl die Anzahl Unfälle als auch die Anzahl Verunfallte nehmen jedoch kontinuierlich ab, während im Kanton jährlich mehr Fahrzeuge eingelöst werden. In den vergangenen 30 Jahren verdoppelte sich der Bestand an Motorfahrzeugen im Thurgau. 1990 waren rund 120’500 Fahrzeuge registriert. 2010 belief sich ihre Zahl auf 192’700. Im vergangenen Jahr wurde ein Bestand von rund 246’500 Motorfahrzeugen ausgewiesen.

Alkohol ist weniger oft die Hauptursache

Bei 114 der 1076 polizeilich bearbeiteten Verkehrsunfälle auf Thurgauer Strassen war die Hauptursache Alkoholeinfluss, im Vorjahr traf dies für 132 der 1053 Unfälle zu. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, nehmen auch die Verkehrsunfälle, in denen Alkohol im Spiel ist, tendenziell ab. Hier zeige der «Kontrolldruck» seine Wirkung, sagt Ulrich Gloor. «Sie müssen jederzeit mit einer Verkehrskontrolle rechnen.» Fahren unter Einfluss von Alkohol sei kein Kavaliersdelikt.