Verkehrsabstimmungen Frauenfelder Stimmvolk sagt Nein zur autofreien Altstadt, genehmigt aber den Rahmenkredit für die Aufwertung der Innenstadt-Strassenräume Über 60 Prozent der Frauenfelder Stimmberechtigten haben sich gegen eine autofreie Altstadt ausgesprochen. Dagegen hat der Souverän den Rahmenkredit zur Strassenraumaufwertung in der Innenstadt mit fast 58 Prozent angenommen.

Eine Visualisierung: So hätte die Frauenfelder Altstadt dereinst autofrei aussehen können. Bild: PD/Matthias Gnehm

Das Verdikt ist klar: 3003 Frauenfelder Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die Grundsatzfrage zur autofreien Altstadt mit Ja beantwortet. Aber 4574 haben Nein auf den Stimmzettel geschrieben. Das entspricht einem Nein-Stimmen-Anteil von 60,4 Prozent. Mit 4252 Ja- zu 3115 Nein-Stimmen dagegen hat Souverän den Brutto-Rahmenkredit zur Aufwertung der Strassenräume in der Innenstadt von 11,3 Millionen Franken bewilligt: ein Ja-Anteil von 57,7 Prozent.

Durch die Annahme des Kredits werden gemäss Mitteilung der Stadt die Strassensanierungen und -aufwertungen in der Innenstadt vorangetrieben, um die in Aussicht gestellten Bundesbeiträge vollumfänglich zu erhalten. Die Zusage schaffe Klarheit in Bezug auf die Umsetzung der bisherigen sowie eine gute Basis für künftige Agglomerationsprogramme. In den kommenden fünf Jahren könnten nun diverse Strassenprojekte in der Innenstadt geplant, projektiert und umgesetzt werden.

Altstadt bleibt Begegnungszone

Wie die Stadt schreibt, wird nach dem Nein zu einer autofreien Altstadt die bestehende Begegnungszone (Zürcherstrasse, Freie-Strasse, Kirchgasse, Bankplatz) als solche entsprechend der kantonalen Vorgaben gestaltet. Die Zulieferung und der Warenumschlag seien weiterhin gestattet. Die Freie-Strasse werde aufgrund der Annahme des Rahmenkredits von Fassade zu Fassade umgestaltet. Der Stadtrat sieht eine Mitwirkung für die detaillierte Umsetzung der Begegnungszone vor.