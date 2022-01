Nach Bekanntmachung des Gesamtbildes 2040 haben die Verantwortlichen der Agglomeration Frauenfeld mit der Stadt Frauenfeld und den Gemeinden Gachnang und Felben-Wellhausen rund 200 Rückmeldungen erreicht. Die Leitsätze erhalten ebenso wie die möglichen Massnahmen überwiegend Zustimmung. Allerdings befinde sich das Gesamtbild noch auf einer hohen Flugebene, wie Stadtrat Andreas Elliker festhält. Es geht jetzt also darum, noch detaillierter zu werden und den Fokus auf sogenannte Schlüsselgebiete zu legen. Eines davon bildet die Innenstadt, wozu die Stadt Frauenfeld ihr Stimmvolk noch im ersten Halbjahr an die Urne bittet. Im Dezember hat der Stadtrat die Botschaft Rahmenkredit zur Aufwertung der Strassenräume in der Innenstadt mit der zusätzlichen Grundsatzfrage «Altstadt autofrei?» von 11,30 Millionen Franken beraten. Nächste Woche will er sie den Mitgliedern des Gemeinderates vorlegen sowie der Öffentlichkeit präsentieren. Andere Frauenfelder Schlüsselgebiete sind die Stadtkaserne oder der Murgbogen. Elliker sagt: «Es geht darum, die Leitsätze in diesen Gebieten bedarfsgerecht anzupassen.» (sko)