Verkehr Kinder mit Velo auf Trottoir: Diese Regelung findet im Thurgau nicht nur Befürworter Seit Anfang Jahr dürfen Kinder bis zwölf Jahre mit dem Velo auf dem Trottoir fahren, wenn kein Radstreifen oder -weg vorhanden ist. Diese neue Verkehrsregel soll die Sicherheit erhöhen, birgt aber Konfliktpotenzial.

Kinder auf Velos und Trottinett fahren auf einem Weinfelder Trottoir. Bild: Donato Caspari

Eigentlich ist das Trottoir das Territorium der Fussgänger. Längst teilen sie sich aber den Platz mit Skateboardern, Inlineskatern oder Trottinettfahrern. Seit Anfang Jahr dürfen auch Kinder bis zwölf Jahre mit dem Velo auf Fusswegen fahren – sofern kein Radweg oder -streifen vorhanden ist.

Diese Anpassung in der bundesrätlichen Verkehrsregelnverordnung soll die Sicherheit erhöhen. Ob sie das auch tut und zu weniger Unfällen führt, könne man erst Anfang kommendes Jahr sagen, wenn die Statistik veröffentlicht wird, sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Man habe jedenfalls seit Anfang Jahr noch kein verändertes Verhalten der Schülerinnen und Schüler beobachtet.

Mediensprecher Kantonspolizei Thurgau Bild: Reto Martin

Im ländlichen Thurgau könne diese Regel nützlich sein, sagt Meili. Er gibt aber auch zu bedenken:

Bei der Dienststelle Verkehrsprävention der Kantonspolizei gingen vermehrt Anfragen von Eltern oder aus dem Umfeld der Schulen ein, wie die Neuerung umzusetzen ist. Dabei sei zu erfahren, dass die neue Regelung zwar «grundsätzlich willkommen ist», aber es auch Bedenken in Bezug auf mögliche Gefahren gibt.

Nicht überzeugt von Velos auf dem Trottoir ist Andy Heller, Leiter des kantonalen Tiefbauamts. Er sagt:

Leiter Tiefbauamt Thurgau Bild: Reto Martin

Denn mit mehr Verkehrsteilnehmern auf dem Trottoir sei auch mehr Vorsicht geboten. Das gelte insbesondere für Autofahrer. «Sie müssen bei Ausfahrten jederzeit damit rechnen, dass ein Kind mit dem Velo auf dem Trottoir vorbeifährt.» Ihm sei nie zu Ohren gekommen, dass die neue Verkehrsregel in den Gemeinden ein Anliegen gewesen wäre, sagt Heller.

Appelle an Rücksichtnahme

Des Konfliktpotenzials auf dem Trottoir ist sich der Sirnacher Schulpräsident Urs Schrepfer ebenfalls bewusst. Er sagt jedoch:

Schulpräsident Sirnach Bild: Donato Caspari

An viel befahrenen Strassen ohne Radstreifen oder -weg könne sie hilfreich sein. In der Schule Sirnach sei die Verkehrsregel jedoch noch kein Thema gewesen. Auch aus anderen Schulgemeinden habe er nicht wahrgenommen, dass das Velofahren auf dem Trottoir diskutiert wurde. «Das wird sich aber bestimmt noch ändern», sagt SVP-Kantonsrat Schrepfer, der auch Vorstandsmitglied des Verbands Thurgauer Schulgemeinden ist. Nun gehe es darum, auf dem Trottoir aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Ein Dauerthema ist die Schulwegsicherheit unter anderem in der Volksschulgemeinde (VSG) Nollen, welche sich von Wuppenau bis Bussnang und Kradolf-Schönenberg erstreckt. Hier habe die neue Verkehrsregel «bisher keine Unruhe» gestiftet, berichtet Maria Hänsli, die in der Schulbehörde für das Ressort Transport verantwortlich zeichnet.

In der VSG Nollen gebe es allerdings nur wenige Kinder, die bereits im Primarschulalter mit dem Velo in die Schule oder zur Bushaltestelle fahren. «Das betrifft fast ausschliesslich Kinder, die in Weilern ausserhalb der Dörfer wohnen, wo es wiederum keine Trottoirs hat.» Auf die Frage, ob die neue Regelung für mehr Sicherheit oder Gefahr sorgt, antwortet Hänsli, dass dies wohl von der Fussgängerfrequenz abhänge. «Wie immer im Strassenverkehr geht nichts über gegenseitige Rücksichtnahme.»

Älteren droht Verkehrsunterricht oder Busse

Die neue Verkehrsregel lässt zwar etwas mehr zu. Wer älter als zwölf Jahre ist, muss mit dem Velo aber das Trottoir in jedem Fall meiden. Kinder zwischen 12 und 15 Jahren, welche das nicht tun, werden laut Daniel Meili der Jugendanwaltschaft gemeldet. Sie verfüge in der Regel einen Verkehrsunterricht in der schulfreien Zeit. «Ab dem 15. Geburtstag gibt es eine Ordnungsbusse von 40 Franken.» Im nächsten Schuljahr werden die Schüler von den Instruktoren der Kantonspolizei im Verkehrsunterricht über die Trottoirregelung informiert. Sie sei ein Fixpunkt im neuen Lehrmittel, erklärt Meili.