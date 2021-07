Verkehr Ein lachendes Gesicht bis zu Tempo 30: Wagenhausen hat Speedy-Messungen gemacht Die Auswertungen zur gefahrenen Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone in Richtung Kaltenbach hat gezeigt, dass sich der Grossteil der Lenker an die Vorgaben hält. Doch es gab Überschreitungen von bis zu 25 km/h.

Die vorgegebene Geschwindigkeit von 30 km/h wurde selten aber dennoch überschritten. Bild: Thinkstock

Von Ende Oktober bis Ende Dezember des vergangenen Jahres sind in Wagenhausen sogenannte Speedy-Daten erfasst worden. Dies zum ersten Mal entlang der Dorfstrasse von Wagenhausen in Richtung Kaltenbach, auf der Tempo 30 gilt. «Die Messung fand ununterbrochen statt, also an sieben Tagen die Woche während 24 Stunden», sagt Gemeindeschreiber Rolf Amstad. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, sind die Auswertungen der Messung kürzlich in der Gemeinde eingetroffen. Die Daten dienen als Anhaltspunkte und zeigen bekannte Erfahrungswerte.

Der V85-Wert, das heisst, jene Durchfahrtsgeschwindigkeit, die von 85 Prozent der Fahrzeuge nicht überschritten wird, liegt bei 32 km/h. «Die höchste gemessene Durchfahrtsgeschwindigkeit betrug 55 km/h», weiss Amstad. Gemäss der Kantonspolizei könnten mit minimalen baulichen Massnahmen einzelne Temposünder gebremst werden. Doch solche Massnahmen seien derzeit nicht geplant. Temposünder werde es selbst mit baulichen Massnahmen noch geben, sagt Amstad. Aber: «Die Gemeinde wird die Situation im Auge behalten.»