Verkehr «Dürfte noch einige Jahre dauern»: Trotzdem kommt der A7-Halbanschluss Felben-Pfyn wieder aufs Tapet Die Agglo Frauenfeld wünscht sich weiterhin einen Halbanschluss an die Autobahn A7 zwischen Felben-Wellhausen und Pfyn, den es bereits vor 40 Jahren gab. Jetzt startet das kantonale Tiefbauamt eine Zweckmässigkeitsbeurteilung, um dereinst den Bund zu überzeugen.

Zwischen 1978 und 1983 gab es den Halbanschluss Felben-Pfyn bereits, bevor die Autobahn bis nach Müllheim verlängert wurde. Bild: PD

Jahrelang war es ruhig, obwohl der Halbanschluss an die Autobahn A7 zwischen Felben-Wellhausen und Pfyn schon seit Jahren in den Schubladen der Behörden liegt. Jetzt kehrt der Halbanschluss – im Fachjargon HAS Felben – in die öffentliche Wahrnehmung zurück, nachdem das kantonale Tiefbauamt kürzlich im Amtsblatt eine Ausschreibung zu einer sogenannten Zweckmässigkeitsbeurteilung publiziert hat. Raffaele Landi vom Tiefbauamt erklärt:

«Es geht darum zu beurteilen, ob der Halbanschluss die technischen, umweltrechtlichen und gesellschaftlichen Anforderungen erzielt.»

Dafür können Ingenieurbüros jetzt bis am 8. Oktober ihre Eingaben in einem offenen Verfahren machen. Diese Beurteilung verlangt der Bund, nachdem der Kanton Thurgau den Halbanschluss auch in seinem teilrevidierten und seit Juni 2020 rechtsgültigen Richtplan drin gelassen hat. Darin ist der Halbanschluss Felben mit einem schwarzen Kreis markiert, was für ein Anschlussbauwerk steht.

Ausschnitt des teilrevidierten kantonalen Richtplans, der seit Juni 2020 rechtskräftig gilt. Bild: PD

Kommt der Kanton dieser Aufforderung für die jetzige Zweckmässigkeitsbeurteilung des Bundesamtes für Raumplanung nicht nach, muss er den Halbanschluss wieder aus dem Richtplan entfernen. «Hintergrund hierfür bildet die nach Ansicht des Bundes nicht genügend geklärte Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr», steht im Amtsblatt. «Wir erarbeiten jetzt verkehrstechnische Themen und zeigen Auswirkungen auf die Siedlung», erklärt Landi. Es geht um Planerleistungen. Kurzum: Der Kanton muss aufzeigen, wie sich der Halbanschluss auf die umliegenden Gemeinden und die Stadt Frauenfeld auswirkt.

Weitere Entlastung für Frauenfeld Ost

Ebenfalls vertreten ist der Halbanschluss Felben im Gesamtbild 2040 der Agglo Frauenfeld, das im Mai der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Im Grundlagenbericht ist er unter dem Kapitel Kapazitätserweiterung Strassennetz aufgeführt, mit einem Zeithorizont ab 2030. So kann der Autobahnzubringer Felben «zu einer weiteren Entlastung des Verkehrssystems im Osten der Stadt Frauenfeld» beitragen. Felben-Wellhausens Gemeindepräsident Werner Künzler ist ein grosser Verfechter des Halbanschlusses. Er sagt:

«Wir befürworten den Autobahn-Halbanschluss Felben seit jeher.»

Die Agglo Frauenfeld bringt derzeit die Verkehrsmassnahmen aus den Agglomerationsprojekten der ersten drei Generationen à jour. Die vierte Generation hat sie zurückgestellt, um unter anderem für die zentrumsnahe Stadtentlastung ab der fünften Generation wieder an die Honigtöpfe in Bern zu gelangen. Die Eingabe dafür muss bis im Juni 2025 erfolgen. Ob dann der Halbanschluss Felben integriert ist, steht noch nicht fest. Ebenso offen ist dessen Priorität. Diese hat der Bund 2008 auf die Stufe C mit dem Label «nicht dringlich» herabgesetzt, womit das Projekt zumindest in Bern vorübergehend auf Eis gelegt wurde. Pläne für den Halbanschluss bei Felben mit einer Zufahrts- und Ausfahrtsrampe nach respektive aus Richtung Zürich existieren also schon lange. Zwischen 1978 und 1983, ehe die Autobahn durchgehend bis nach Müllheim realisiert wurde, gab es bereits einen Halbanschluss zwischen Felben-Wellhausen und Pfyn.

Ausschnitt aus dem Frauenfelder Richtplan Verkehr von 2011. Bild: PD

Jetzt kehrt er also mit der Ausschreibung im Amtsblatt zurück aufs Tapet. Bis im April 2022 sollen die eingegebenen Varianten beim Bundesamt für Strassen (Astra) zu einer ersten Beurteilung weitergereicht sein, mit dem das kantonale Tiefbauamt eng zusammenarbeitet. Die Abschlussdoku soll bis im Februar 2023 vorliegen. Zu den Kosten für die Ausschreibung äussert sich Raffaele Landi vom Tiefbauamt nicht, weil das Verfahren noch läuft. Als Einschätzung sagt er aber: «Zweifellos würde dieser Halbanschluss erheblich entlasten. Bis er aber realisiert wird, sind umfassende Abklärungen nötig, und der Bund muss den Nutzen und die Verträglichkeit bestätigen. Deshalb dürfte der Prozess noch einige Jahre dauern.»