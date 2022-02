Verkehr Der Weg geht übers Volk: Gemeinderat Frauenfeld winkt Grundsatzfrage über autofreie Altstadt mit vereinzelter Kritik durch – jetzt entscheidet das Stimmvolk Die grosse Mehrheit des Gemeinderates will, dass die Bevölkerung bei der Frage nach einer autofreien Altstadt das letzte Wort hat. Grossmehrheitliche Unterstützung erteilt das Stadtparlament am Mittwochabend auch für den Bruttorahmenkredit für die Aufwertung der Strassenräume der Innenstadt in Höhe von 11,3 Millionen Franken.

Sitzung des Frauenfelder Gemeinderates im Bürgersaal, dank den Lockerungen erstmals seit langem wieder ohne Maskenpflicht. Bild: Donato Caspari

Die heisse Kartoffel halten jetzt die Stimmberechtigten in ihren Händen. Über die Gretchenfrage für eine autofreie Altstadt entscheidet Mitte Mai das Frauenfelder Stimmvolk, nachdem sich der Gemeinderat an seiner Sitzung vom Mittwochabend nach einer überraschend kurzen, knapp zweistündigen Debatte mit erwartet kritischen Voten einzelner Ratsmitglieder grossmehrheitlich dazu durchgerungen hat, das umstrittene Geschäft durchzuwinken und eine Volksabstimmung zu ermöglichen.

Somit befindet das Stimmvolk am 15. Mai einerseits über die Frage nach einer autofreien Altstadt und andererseits über einen Bruttorahmenkredit in Höhe von 11,3 Millionen Franken für die Aufwertung der Strassenräume der Innenstadt, der bei den 36 anwesenden Stadtparlamentariern ebenfalls viel Anklang fand.

Einzelne Kritikpunkte zu beiden Vorlagen brachte bereits das Votum aus der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Bau und Werke aufs Tapet, die Gemeinderat Michael Lerch in Vertretung für den abwesenden Christian Mader in süffisanter Manier verlas. Lerch sinnierte über mögliche Szenarien, was passiert, wenn die eine Abstimmungsvorlage vom Volk gutgeheissen und die andere abgelehnt werden sollte. Er ging auf Fragen aus der GPK und entsprechenden Antworten der Stadt zum Ablauf, zur Mitwirkung und zu den Kostenschätzungen ein und erwähnte einen später zurückgezogenen Rückweisungsantrag der Fraktion CH/Grüne/GLP zur Unterscheidung von gebundenen und ungebundenen Ausgaben zum Bruttorahmenkredit. Lerch sagte:

Michael Lerch, Gemeinderat FDP und Sprecher GPK Bau und Werke. Bild: PD

«Die rechtliche Beurteilung hat ergeben, dass dies kein Gesetzesverstoss darstellt.»

Die Voten innerhalb der GPK drifteten von einer nicht gelungen, über eine gute Sache bis hin zu einer komplexen Angelegenheit völlig auseinander. Klar sei jedoch, dass der Fahrplan als sehr knapp beurteilt werde. Die Grundsatzfrage war denn in der GPK auch umstrittener, fand aber ebenso eine Mehrheit wie der Bruttorahmenkredit, der einstimmig gutheissen wurde.

Nein zu Verbannungen und Verboten

Geschlossen gegen grünes Licht, um die Gretchenfrage überhaupt erst vors Volk zu bringen, stimmte keine der fünf Fraktion. Mahnende Worte gab es trotzdem, etwa aus der bürgerlichen Ecke. Die FDP sei immer noch für eine Begegnungszone, wie Gemeinderat Sandro Erné ausführte. «Eine Begegnungszone beinhaltet aber alle Verkehrsteilnehmer und setzt nicht auf Ausschluss von Teilen der Bevölkerung», ergänzte er. Klar Nein sagt seine Fraktion zu Verbannungen und Verbote, sie befürchtet zu viele Einschränkungen für die Betroffenen in der Altstadt.

Sandro Erné, Gemeinderat FDP. Bild: Tobias Garcia

Ins gleiche Horn blies Mitte-Gemeinderat Stefan Geiges, der für die Fraktion Mitte/EVP von einer klaren Benachteiligung für den Motorisierten Individualverkehr (MIV) sprach. Er sagte, dass niemand aus Spass in die Altstadt fahre und betonte hinsichtlich des Bruttorahmenkredits:

«Fuss- und Langsamverkehr sowie der öffentliche Verkehr bekommen mehr, der MIV bleibt gleich. Da stimmt etwas nicht.»

Stefan Geiges, Gemeinderat Mitte. Bild: PD

Erné und Geiges sowie die Gemeinderäte Samuel Kienast (EVP) und Kurt Sieber (SVP) doppelten im eigenen Namen nach und forderten vom Stadtrat, in Eigenverantwortung selber zu entscheiden, ob die Altstadt autofrei werden soll. Er habe ein grosses Herz für autofreie Zentren, sagte Kienast. Die Stadt benötige in der Altstadt auch ein funktionierendes Gewerbe, sagte er und ergänzte: «Die Begegnungszone kommt ja sowieso.»

Samuel Kienast, Gemeinderat EVP. Bild: Donato Caspari

Befürchtungen von Einbussen für Gewerbetreibende

Von massiven Umsatzrückgängen beim Gewerbe sprach Gemeinderat Sieber und davon, dass ihm mehrere Gewerbetreibende gesagt hätten, dass sie bei einem Ja des Stimmvolks zur autofreien Altstadt ihren Betrieb aufgeben würden. Sieber sagte: «Diese Tendenz hat sich in unserer Altstadt auch schon seit Jahren abgezeichnet.»

Kurt Sieber, Gemeinderat SVP. Bild: PD

Siebers SVP/EDU-Fraktion goutierte ebenso wie alle anderen Fraktionen mehrheitlich, dass die Grundsatzfrage vors Volk kommt. Gemeinderätin Christa Zahnd (SVP) aber betonte mit möglichen Wertminderungen bei Liegenschaften und Konflikten unter den Verkehrsteilnehmern, dass es jetzt erst um die Frage geht, ob das Volk entscheiden soll oder nicht. Sie sagte:

«Wir sind aus basisdemokratischen Überlegungen für die Volksabstimmung, aber nicht für eine autofreie Altstadt.»

Christa Zahnd, Gemeinderätin SVP. Bild: PD

Beim Bruttorahmenkredit sieht ihre Fraktion Handlungsbedarf, plädiert aber dafür, dass die Hauptverkehrsachsen ebenso bestehen bleiben wie die Parkplätze. Die FDP begrüsst die ganzheitliche Sicht und sieht die jetzigen Massnahmen mit klarem Preisschild als Wegbegleiter, dass «der Bund in einem kommenden Agglomerationsprogramme (AP) die zentrumsnahe Stadtentlastung unterstützen wird».

Unbestrittene weitere Geschäfte: Revidiertes Reglement Kulturförderung und Auflösung Ara-Zweckverband Nebst den Verkehrsthemen sowie zwei Personalia für Sitze in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Gesellschaft, Gesundheit und Freizeitanlagen (neu: Annina Villiger-Wirth, Fraktion CH/Grüne/GLP) und in die Einbürgerungskommission (neu: Angelika Wyss, Fraktion CH/Grüne/GLP) hat sich der Gemeinderat am Mittwoch mit zwei weiteren Geschäften auseinandergesetzt. Die bereits behandelte Teilrevision des Reglements über die Kulturförderung und den Kulturfonds hiess der Rat nach nur kurzen Diskussionen über strittige Anträge der Redaktionskommission mit 25 Ja- zu 10 Nein bei 1 Enthaltung grossmehrheitlich gut. Einstimmig schaffte es die Auflösung des Zweckverbands Ara Ellikon an der Thur über die Ziellinie. Mit 35 Ja- zu 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung ist der Anschluss an die Interkommunale Anstalt Ara Thurtal ebenso beschlossene Sache. (sko)

Forderung nach Stellungnahme des Stadtrates bei Gretchenfrage

In den Fraktionen mit ratslinker Beteiligung blickt man mit Wohlwollen auf einen intensiven Abstimmungskampf, bei dem die CH/Grüne/GLP auf eine Stellungnahme des Stadtrates hinsichtlich der Gretchenfrage hofft. Mit dem Erwerb der Liegenschaften an der Freiestrasse habe er einen Anfang gemacht, um die Altstadt zusätzlich zu beleben, sagte CH-Gemeinderätin Anita Bernhard zur Streitfrage. Sie forderte ausserdem Unterlagen zu Möglichkeiten und Chancen, sowie Informationen, die Ängste nehmen. Und sie ergänzte:

Anita Bernhard, Gemeinderätin CH. Bild: PD

«Es muss möglich sein, die so entstandenen Freiräume unkompliziert für Strassencafés, Foodstände, Auslagen und vieles mehr nutzen zu können, was den Reiz und die Aufenthaltsqualität einer Altstadt ausmacht und unterstützt.»

Roland Wetli, Gemeinderat CH. Bild: PD

CH-Gemeinderat Roland Wetli und seine Fraktion rechnen dem Stadtrat hoch an, dass es endlich um handfeste politische Entscheidungen gehe, wo man Farbe bekennen müsse. «Die Stimmberechtigten erhalten endlich die Gelegenheit, bei einer zentralen Frage der Stadtentwicklung mitzureden», sagte er und sprach dem Stadtrat das Vertrauen aus. Kritisch beäugt seine Fraktion hingegen den Informationsgehalt, was die Stadt für den Kredit in Höhe von 11,3 Millionen Franken als Gegenleistung bekommt, die Einordnung im Vergleich zu anderen Grossprojekten wie dem Badineubau oder einem Stadttunnel, das Mitwirkungsverfahren sowie die fehlende Abgrenzung von gebundenen und ungebundenen Ausgaben.

Ralf Frei, Gemeinderat SP. Bild: PD

Gemeinderat Ralf Frei sprach für die SP-Fraktion davon, dass alles prächtig töne, von einem «Potpourri an rosigen Aussichten» für die Stadt. Aber es gebe auch Ungewissheiten, etwa zur Flughöhe, der genauen Beteiligung des Bundes sowie zur Mitwirkung der Bevölkerung.

Stadtrat spricht von einer Pattsituation

Für den Stadtrat ergriff zunächst Andreas Elliker das Wort, der vor wenigen Wochen noch von einer Redezeit von einer halben Stunden ausging. In seinem fünfminütigen Votum ging der Vorsteher des Departements für Bau und Verkehr auf die Wichtigkeit der Mitwirkung ebenso ein wie auf die geforderte Stellungnahme des Stadtrates zur Gretchenfrage, wozu das Fünfergremium bewusst keine Stellungnahme abgeben wolle. Er sagte:

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

«Wir haben eine Pattsituation. Jetzt soll das Volk entscheiden, und wir trauen ihm diese Verantwortung zu.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Andrea Stalder

Für Stadtpräsident Anders Stokholm ist die Gretchenfrage bewusst offen gestellt, um von der Bevölkerung einen Richtungsentscheid zu erhalten. Es sei in den letzten Jahren sehr viel geplant und investiert worden, sagte Stokholm. Jetzt sei es an der Zeit, etwas auf den Boden zu bringen. Würde der Stadtrat die Grundsatzfrage selber beantworten, stünden wieder Abstimmungen ins Rathaus, was den Zeitplan mit der Umsetzung der Massnahmen aus den ersten beiden APs ins Wanken brächte. Stokholm sagte: «Das wirft uns zwei Schritte zurück, und dafür haben wir nicht die Zeit.»

Nach der Debatte hat sich der Gemeinderat grossmehrheitlich (34 Ja, 2 Nein) dafür entschieden, dass die Bevölkerung an der Urne über die Gretchenfrage entscheidet. Durchgewunken hat der Rat fast ebenso klar (35 Ja, 1 Nein) den Bruttorahmenkredit zur Aufwertung der Strassenräume in der Innenstadt. Beide Vorlagen gelangen am 15. Mai zur Abstimmung.