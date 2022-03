Vereinstreue Open Air, Pferderennen und Waffenlauf: Wie sich eine 92-jährige Thurgauerin seit 60 Jahren im Samariterverein Frauenfeld engagiert Ganz spontan begleitete Berti Keller 1962 eine Kollegin an eine Samariterübung. Dort hat es ihr den Ärmel reingezogen, sodass die heute 92-Jährige vor kurzem für ihr besonderes Jubiläum geehrt wurde. Einmal warf sie gar eine Bahre in Richtung des Präsidenten.

Berti Keller, seit 1962 Mitglied im Samariterverein Frauenfeld. Bild: PD

Die bald 93-jährige Berti Keller wohnt seit sieben Jahren in der Alterssiedlung im Park in Frauenfeld. Dennoch besucht sie wenn immer möglich die monatlich stattfindenden Vereinsübungen im Samariterverein Frauenfeld. An der kürzlich stattgefundenen Jahresversammlung des Vereins durfte Berti Keller ein spezielles Jubiläum feiern. Seit dem Frühjahr 1962, also seit genau 60 Jahren, ist sie Mitglied im Samariterverein.

Aufgewachsen ist Berti Keller in Müllheim. Nach ihrer Heirat wohnte sie kurz im Kanton Zürich, bevor sie wieder in den Thurgau zurückkehrte und zuerst in Felben-Wellhausen und jetzt seit mehr als 60 Jahren in Frauenfeld wohnt. Im Januar 1962 begleitete sie ganz spontan eine Kollegin an eine Samariterübung. Von dieser Übung war Berti Keller derart angetan, dass sie sogleich einen Samariterkurs machte. An der Jahresversammlung im Frühling 1962 wurde sie dann einstimmig als neues Samaritermitglied aufgenommen.

Zuverlässiges und fleissiges Mitglied

In all den vielen Jahren war Berti Keller stets ein sehr zuverlässiges und fleissiges Mitglied. Wenn immer möglich besuchte sie die Monatsübungen. Während vieler Jahre konnte sie einen lückenlosen Übungsbesuch aufweisen. Daneben engagierte sie sich auch im Vorstand und bekleidete das Amt der Materialverwalterin. Bis zu ihrem 83. Altersjahr war sie regelmässig bei Veranstaltungen auf dem Sanitätsposten anzutreffen.

Diese Aufgabe bei den Sanitätsdiensten machte ihr grossen Spass und immer viel Freude. So war sie unter anderem beim Open Air, bei den Pferderennen, beim Motocross oder beim Waffenlauf im Einsatz. Von all diesen Einsätzen weiss sie viel zu erzählen. Was ihr noch besonders in Erinnerung bleibt: Sie warf einmal eine Bahre in Richtung des Vereinspräsidenten, weil sie an einem Anlass nicht an einem von ihr gewünschten Standort eingeteilt war.

Seit 1987 ist Berti Keller stolze Besitzerin der Henry-Dunant-Medaille, die höchste Auszeichnung, welche ein Samariter erreichen kann. Zudem ist sie seit März 1998 Ehrenmitglied im Samariterverein Frauenfeld. Als Dank für diese sehr lange Zeit der Vereinszugehörigkeit wurde Berti Keller an der Jahresversammlung besonders geehrt. Sie durfte viele Gratulationen sowie einen Essensgutschein entgegennehmen. (red)