Verdacht auf Manipulation: Thurgauer Staatskanzlei reicht Strafanzeige nach Grossratswahl ein Die Thurgauer Staatskanzlei hat bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen der Auszählung bei den Grossratswahlen eingereicht. Dies weil «Teile der Auszählung nicht plausibel» seien. Die Grünliberalen witterten von Anfang an Unregelmässigkeiten,

Der Thurgauer Staatskanzlei sei es wichtig, dass die Resultate korrekt sind und das Vertrauen der Bevölkerung in die Auszählung nicht leidet. Dies schreibt die Staatskanzlei in ihrer Mitteilung, in der sie vermeldet, dass sie wegen wegen der Auszählung bei den Grossratswahlen eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht hat.

Am 15. März 2020 haben die Thurgauer Stimmberechtigten den Grossen Rat neu gewählt. Am Tag nach den Wahlen ist die Grünliberale Partei (GLP) auf die Staatskanzlei zugekommen mit der Vermutung, dass die Zahl der unveränderten Wahlzettel in der Stadt Frauenfeld nicht stimme. Die Staatskanzlei hat danach bei der Stadt nachgefragt. Diese stellte fest, dass 100 Wahlzettel der falschen Partei zugeordnet waren. Auf die Sitzverteilung hatte der Fehler keinen Einfluss. Die GLP vermutet weiterhin, dass bei ihr Wahlzettel fehlen, und hat deshalb beim Grossen Rat einen Rekurs eingelegt.

«Keine Erklärung» für Diskrepanz

Parallel dazu führte die Staatskanzlei als kantonales Wahlbüro eine Kontrolle und Nachzählung in der Stadt Frauenfeld durch. Dabei wurde festgestellt, dass die vorhandenen Wahlzettel mit Ausnahme dreier kleiner Korrekturen korrekt gezählt und zugeordnet waren.

Die Abklärungen der Staatskanzlei haben aber eine Diskrepanz zu Tage gefördert: Bei der GLP und der SVP stimmt die Zahl der vorhandenen Wahlzettel nicht überein mit derjenigen, die sich aus der Auswertung der am Wahlsonntag von den Auszählteams erstellten Laufzetteln ergibt. Für diese Diskrepanz gebe es «derzeit keine Erklärung», wie die Staatskanzlei schreibt. Es bestehe der Verdacht, dass das Wahlergebnis beeinflusst worden sein könnte. Deshalb hat sich die Staatskanzlei entschieden, Strafanzeige einzureichen.

Die Grünliberalen witterten Unregelmässigkeiten

Unmittelbar nach den Wahlen fiel den Grünliberalen des Bezirks Frauenfeld auf, dass nur eine sehr geringe Anzahl unveränderter Wahlzettel für ihre Partei gezählt wurde. Nach einer Intervention stellte sich am Dienstagmittag nach dem Wahlsonntag heraus, dass im Wahlbüro der Stadt Frauenfeld ein Fehler passierte. Ein Couvert mit 100 unveränderten Wahlzetteln für die GLP war bei den Stimmen der SVP abgelegt. Dabei handelte es sich um 3200 Parteistimmen, die zu Ungunsten der Grünliberalen für die SVP gezählt wurden.

Marius Kobi, Leiter Rechtsdienst der Staatskanzlei, teilte damals mit, dass die korrekte Zuordnung dieser Parteistimmen zu keiner Sitzverschiebung führe. Die Grünliberalen witterten aber weitere Unregelmässigkeiten, verlangten eine komplette Neuauszählung und reichten eine Wahlbeschwerde ein.