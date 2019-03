Verdacht auf Veruntreuung von Steuergeldern: Bekannte Thurgauer Pädophilen-Expertin angezeigt Die bekannte Thurgauer Psychologin Monika Egli-Alge soll Steuergelder veruntreut haben. Mitarbeitende haben sie bei der Staatsanwaltschaft Bischofszell angezeigt – wegen Insolvenzverschleppung und Verdacht auf Veruntreuung. Das berichtet der «Beobachter». Egli-Alge weist die Vorwürfe zurück. Tim Naef

Die Psychologin Monika Egli-Alge ist im Kanton Thurgau eine bekannte Persönlichkeit. (Bild: Reto Martin)

Eglis Firma Phoenix Wohnen GmbH steht offenbar kurz vor dem Konkurs. Sie betreibt im Thurgau zwei Wohnheime für schwer erziehbare Jugendliche. Wie lange noch, ist offen. Anfang März hat die bekannte Pädophilen-Expertin allen Wohnheim-Angestellten in Weinfelden und Müllheim gekündigt. Die Zukunft der zwölf Jugendlichen ist ungewiss. Die Institution erhält für deren Betreuung monatlich rund 120'000 Franken von Fürsorgestellen.



Wie der «Beobachter» in einer Medienmitteilung schreibt, liegen dem Magazin Dokumente vor, welche die Zweifel an einer sauberen Buchführung nähren. So etwa gehe aus einer Lohnliste von 2015 hervor, dass Egli-Alge 86'000 Franken an ihre beiden Söhne überweisen liess, obwohl sie keine Leistungen für die Phoenix Wohnen GmbH erbracht hätten. Dies sollen mehrere Angestellte bestätigen. Zudem soll ein Mitglied der Geschäftsleitung des Forensischen Instituts Ostschweiz und dessen Sekretariatsmitarbeiter gemäss den Unterlagen 129'000 Franken Lohn von Phoenix Wohnen erhalten haben, so der «Beobachter». Für welche Leistungen, sei den Angestellten schleierhaft.



Beschuldigte weisst Anschuldigungen zurück

«Die Mitarbeitenden erhalten seit Dezember keinen Lohn mehr», heisst es in der Mitteilung weiter. Die finanzielle Lage sei derart prekär, dass die Angestellten Geld hätten vorschiessen müssen, damit die Jugendlichen überhaupt zu essen hätten.



Monika Egli-Alge wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe. Sie weise alle Unterstellungen in schärfster Form zurück. Die konkreten Fragen des «Beobachters» konnte Egli-Alge innerhalb von drei Arbeitstagen nicht beantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.