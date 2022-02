Verbot «Ein grosses Ärgernis»: Doch nun soll es den Falschparkierern in Frauenfeld vor dem Coop Schlosspark an den Kragen gehen Immer wieder stellen Autofahrer ihr Fahrzeug auf dem Platz zwischen Einkaufszentrum Schlosspark und UBS ab. Zwar ist ein Parkverbot signalisiert. Aber Bussen werden keine verteilt. Die Stadt Frauenfeld hat keine Handhabe zu reagieren, weil es sich um privaten Grund handelt. Coop will nun aber eine gerichtliche Verfügung beantragen, um fortan Parkbussen verteilen zu können.

Autofahrer missbrauchen regelmässig den Platz zwischen Schlosspark und UBS, um zu parkieren. Bild: Olaf Kühne

Ein bitzeli frech ist das schon. Dieser Meinung ist auch TZ-Leser Peter Hefti aus Frauenfeld. Es geht um den Platz, der an die Zürcherstrasse grenzt, zwischen der UBS-Filiale und dem Einkaufszentrum Schlosspark. Gemäss gut sichtbarer Signalisation mitten auf dem Platz gilt «Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen» und «Parkieren verboten». Kürzlich, es war ein Samstagmittag, machte Hefti auf diesem Platz fünf abgestellte Autos aus. Dann rollte ein sechstes Fahrzeug heran.

Auf dem Platz zwischen UBS und Coop Schlosspark gilt: «Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen» und «Parkieren verboten». Bild: Mathias Frei

«Dessen Fahrer fand nach einigem Suchen auch noch einen Platz zum Parkieren. Er stieg aus und ging in den Schlosspark.»

So schildert es Hefti, welcher der TZ daraufhin einen Leserbrief schickte. Aus dem Einkaufszentrum sei eine jüngere Frau mit zwei Taschen gekommen und in ihr Auto gestiegen. Im Parkhaus habe es um diese Zeit freie Plätze. Das Parkieren ist dort während anderthalb Stunden gratis.

Stadt hat den Grundeigentümern Möglichkeiten aufgezeigt

Ob es Autofahrer gebe, die mehr Rechte hätten oder ob sie einfach frecher seien, fragt sich Hefti. Die Einfahrt auf diesen Platz sollte seiner Meinung nach für Personenwagen verunmöglicht werden, wobei klar sei, dass Anlieferungen mit Camions möglich sein müssen. Auf dem Platz könnten dafür mehr Veloabstellplätze geschaffen werden, und das Aussenrestaurant könnte besser und gemütlicher gestaltet werden, meint er.

Thomas Müller, Frauenfelder Stadtingenieur. Bild: Donato Caspari

Peter Hefti hat nicht unrecht. Andernorts auf Parkplätzen in der Innenstadt klebt schnell mal eine Parkbusse unter dem Scheibenwischer. Dagegen kann auf dem besagten Platz zwischen UBS und Schlosspark offenbar straflos falsch parkiert werden. Er finde es «seltsam, dass man da einfach parkieren könne», sagt Stadtingenieur Thomas Müller auf Anfrage. Das Problem, das schon länger besteht und immer wieder für Gesprächsstoff sorgte, ist aber: Da es sich um Privatgrund handelt, hat die Stadt keinerlei Handhabe, um gegen den besagten Missstand etwas unternehmen zu können.

«Die Situation auf diesem Platz ist für uns ein grosses Ärgernis.»

Das sagt Müller. Man habe mit den Grundeigentümern und Anstössern vor Ort verschiedentlich das Gespräch gesucht und ihnen aufgezeigt, was die Möglichkeiten in so einem Fall seien.

Falschparkierer vor dem Coop Schlosspark

Artikel 258 der Zivilprozessordnung ermöglicht ein Parkverbot

Der südwestliche Teil des Einkaufszentrums Schlosspark befindet sich in Besitz der Coop-Genossenschaft Basel. Das Gebäude, wo die UBS-Filiale daheim ist, gehört einer Pensionskasse aus dem Kanton Zug. Die privaten Grundeigentümer haben eine rechtliche Handhabe, Wildparkierer büssen zu dürfen. Gestützt auf Artikel 258 der schweizerischen Zivilprozessordnung können sie ein gerichtliches Parkverbot beantragen. In diesem Fall wäre das Bezirksgericht Frauenfeld dafür zuständig. Im besagten Rechtsartikel heisst es:

Die Eigentümer der Liegenschaften an der Zürcherstrasse 146 und 148 dürfen auf ihrem Grund Parkbussen verteilen. Das ist für die Liegenschaften Zürcherstrasse 144 (UBS) und 138 (Coop Schlosspark) noch nicht möglich. Bild: Mathias Frei

«Wer an einem Grundstück dinglich berechtigt ist, kann beim Gericht beantragen, dass jede Besitzesstörung zu unterlassen ist und eine Widerhandlung auf Antrag mit einer Busse bis zu 2000 Franken bestraft wird.»

Das Verbot könne befristet oder unbe­fristet sein. Für die Verfügung ist eine sogenannte doppelte Publizität notwendig. Das heisst: Das Verbot muss im Amtsblatt bekannt gemacht werden und mittels einer Beschilderung vor Ort. Dagegen sind ab Amtsblatteintrag beziehungsweise ab der Beschilderung innert 30 Tagen Einsprachen möglich. Fehlbare Autofahrer sind der Staatsanwaltschaft zu melden, mit Autokennzeichen und Foto des parkierten Autos. Die Eigentümerschaften der Liegenschaften Zürcherstrasse 146 (ein Wohn- und Geschäftshaus) und 148 (unter anderem das Restaurant US-Mex) haben ein solches Parkverbot erwirkt. Gemäss Beschilderung vor Ort gilt es seit Frühling 2016.

Coop hat bauliche Massnahmen geprüft und will reagieren

Seitens Coop-Genossenschaft Verkaufsregion Ostschweiz/Tessin sagt Mediensprecher Markus Brunner, sei es auch in ihrem Interesse, dass im erwähnten Bereich vor dem Einkaufszentrum Schlosspark keine Autos parkiert würden.

«Wir nehmen diese Thematik ernst. Mit Kundinnen und Kunden, die auf unserem Grundstück parken, suchen wir aktiv das Gespräch und weisen sie auf die offiziellen Parkplätze im Parkhaus Schlosspark hin.»

Zudem sei geprüft worden, ob mit baulichen Massnahmen die Situation verbessert werden könne. Dies sei aber nicht möglich, weil eine Dienstbarkeit auf der eigenen Parzelle ein Durchfahrtrecht regle. Eine bezirksgerichtliche Verfügung, welche es möglich mache, dass der Grundeigentümer Parkbussen verteilt, bestehe aktuell nicht. «Coop wird diese jedoch umgehend beantragen.»